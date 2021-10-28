Сандро Шварц: Футболисты «Динамо» планируют играть агрессивно против «Зенита»

— Конечно, за те 10 месяцев, которые прошли после прошлого матча, утекло много времени. Мы сейчас планируем играть агрессивно, для нас важно смело действовать на поле.
В каждой игре будут отрезки, когда мы действуем низким блоком, но даже здесь нужно держать агрессию, которую мы применяем при прессинге.
Не думаю, что кубковая встреча повлияет на физическое состояние в игре с «Зенитом» Наша команда находится в хорошей физической форме. В зоне центрального нападающего у нас большой выбор.
Отмечу, что у «Зенита» большой выбор на скамейке запасных. Не исключаю, что Артем Дзюба и Сердар Азмун выйдут на поле вместе с первых минут.
В последних встречах мы достаточно удачно используем стандарты. Это важный фактор в любой игре. Мы знаем, что в команде соперника также есть люди, которые умеют реализовать стандарты. У «Зенита» сейчас лучшая подборка игроков в чемпионате, — сказал Шварц на пресс-конференции.
Матч «Зенит» — «Динамо» состоится 29 октября на стадионе в Санкт-Петербурге.