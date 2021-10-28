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14:37 (мск), источник: Матч ТВ

Сандро Шварц: Футболисты «Динамо» планируют играть агрессивно против «Зенита»

Футболисты московского «Динамо», несмотря на сильный состав петербургского «Зенита», собираются смело действовать в атаке в матче 13-го тура Тинькофф Российской премьер-лиги, заявил главный тренер бело-голубых Сандро Шварц.

Зенит
ДинамоПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

— Конечно, за те 10 месяцев, которые прошли после прошлого матча, утекло много времени. Мы сейчас планируем играть агрессивно, для нас важно смело действовать на поле.

Футбол

Премьер-лига 2021/2022
Тур 13, 29.10.2021, 19:00

Зенит-Динамо-

В каждой игре будут отрезки, когда мы действуем низким блоком, но даже здесь нужно держать агрессию, которую мы применяем при прессинге.

Не думаю, что кубковая встреча повлияет на физическое состояние в игре с «Зенитом» Наша команда находится в хорошей физической форме. В зоне центрального нападающего у нас большой выбор.

Отмечу, что у «Зенита» большой выбор на скамейке запасных. Не исключаю, что Артем Дзюба и Сердар Азмун выйдут на поле вместе с первых минут.

В последних встречах мы достаточно удачно используем стандарты. Это важный фактор в любой игре. Мы знаем, что в команде соперника также есть люди, которые умеют реализовать стандарты. У «Зенита» сейчас лучшая подборка игроков в чемпионате, — сказал Шварц на пресс-конференции.

Матч «Зенит» — «Динамо» состоится 29 октября на стадионе в Санкт-Петербурге.

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