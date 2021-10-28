Юрист «Спартака»: Клуб потребует с Газизова 88 миллионов рублей и проценты

Об этом заявила юрист красно-белых, представляющая клуб в судебных спорах с Газизовым, Татьяна Завьялова.

— Решение вступило в законную силу с момента оглашения в апелляционной инстанции. Пойдет ли «Спартак» в суд по убыткам? Да, пойдет. У клуба есть руководство, которое принимает решение, но мы, как юристы, уже готовимся.

Есть 88 миллионов, которые господин Газизов сам себе перевел в качестве первого транша. Плюс проценты за пользование денежными средствами все это время. У «Спартака» всегда было это право, но сейчас это право наделено решением суда, — сказала Завьялова.

В среду Девятый апелляционный суд отменил решение арбитража Москвы, признав недействительным дополнительное соглашение к трудовому договору с бывшим гендиректором красно-белых о выплате ему выходного пособия.