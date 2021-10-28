Юрист «Спартака»: Клуб потребует с Газизова 88 миллионов рублей и проценты

Об этом заявила юрист красно-белых, представляющая клуб в судебных спорах с Газизовым, Татьяна Завьялова.
— Решение вступило в законную силу с момента оглашения в апелляционной инстанции. Пойдет ли «Спартак» в суд по убыткам? Да, пойдет. У клуба есть руководство, которое принимает решение, но мы, как юристы, уже готовимся.
Есть 88 миллионов, которые господин Газизов сам себе перевел в качестве первого транша. Плюс проценты за пользование денежными средствами все это время. У «Спартака» всегда было это право, но сейчас это право наделено решением суда, — сказала Завьялова.
В среду Девятый апелляционный суд отменил решение арбитража Москвы, признав недействительным дополнительное соглашение к трудовому договору с бывшим гендиректором красно-белых о выплате ему выходного пособия.
По соглашению между «Спартаком» и Газизовым о прекращении действия трудового договора, футбольный клуб должен был перечислить бывшему генеральному директору более 399 миллионов рублей выходного пособия четырьмя ежемесячными платежами до 10 марта 2021 года. Газизов заявлял, что получил только первый транш (около 88,3 миллионов рублей).