Текущие события
Футбол. Зарубежный
20:00
Сельта
Реал Сосьедад
Футбол. Зарубежный
21:00
Гранада
Хетафе
Футбол. Зарубежный
21:45
Наполи
Болонья
Футбол. Зарубежный
22:30
Леванте
Атлетико
Футбол. Зарубежный
27.10
Ницца
Марсель
11
Футбол. Зарубежный
27.10
Реал
Осасуна
00
Все события
14:51 (мск), источник: Матч ТВ

Юрист «Спартака»: Клуб потребует с Газизова 88 миллионов рублей и проценты

Московский «Спартак» будет требовать с бывшего генерального директора клуба Шамиля Газизова убытки, которые организация понесла после его ухода и судебного разбирательства, связанного с условиями его увольнения.

СпартакПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"

Об этом заявила юрист красно-белых, представляющая клуб в судебных спорах с Газизовым, Татьяна Завьялова.

Читайте также
Что поможет «Спартаку» после 1:7? Вот пять возможных решений

— Решение вступило в законную силу с момента оглашения в апелляционной инстанции. Пойдет ли «Спартак» в суд по убыткам? Да, пойдет. У клуба есть руководство, которое принимает решение, но мы, как юристы, уже готовимся.

Есть 88 миллионов, которые господин Газизов сам себе перевел в качестве первого транша. Плюс проценты за пользование денежными средствами все это время. У «Спартака» всегда было это право, но сейчас это право наделено решением суда, — сказала Завьялова.

В среду Девятый апелляционный суд отменил решение арбитража Москвы, признав недействительным дополнительное соглашение к трудовому договору с бывшим гендиректором красно-белых о выплате ему выходного пособия.

По соглашению между «Спартаком» и Газизовым о прекращении действия трудового договора, футбольный клуб должен был перечислить бывшему генеральному директору более 399 миллионов рублей выходного пособия четырьмя ежемесячными платежами до 10 марта 2021 года. Газизов заявлял, что получил только первый транш (около 88,3 миллионов рублей).

 СМИ называют 9 вариантов на замену Черчесова в сборной. Оцениваем вероятности, плюсы и минусы
Война окончена. Станислав Черчесов уволен в запас
Фоторепортажи
22В Питере — семь! «Зенит» уничтожил «Спартак»
9«Зенит» — «Спартак»: главное о центральном матче выходных
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь