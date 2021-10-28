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14:43 (мск), источник: Чемпионат.com

«Локомотив» назначил нового ассистента главного тренера

В тренерский штаб «Локомотива» вошёл Лутц Зибрехт.

ЛокомотивПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: Официальный сайт ФК "Локомотив"

54-летний специалист назначен должность ассистента главного тренера, информирует официальный сайт железнодорожников.

Лутц Зибрехт во время своей карьеры футболиста выступал за «Вальдхоф», «Гайслинген» и «Зандхаузен». Как футбольный функционер Лутц работал спортивным директором в командах «Ульм 1846» и «Штутгартер Кикерс».

Напомним, в октябре «Локомотив» сменил главного тренера. Московский клуб покинул Марко Николич, а на его место был приглашён немецкий специалист Маркус Гисдоль. Специалист работал с такими командами, как «Штутгарт» U17, «Хоффенхайм», «Шальке» и «Гамбург». Последним местом работы Гисдоля был «Кёльн», который специалист покинул в этом году.

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