Вагнер Лав отреагировал на информацию СМИ о своём желании вернуться в ЦСКА

«Неправда. Я ничего такого не говорил. Вчера я играл и, слава богу, забил гол и отдал передачу — и я хочу продолжать это делать. У меня здесь контракт до конца года. Не знаю, какова будет моя судьба. И ещё момент: я не думаю о завершении карьеры! Хочу играть ещё несколько лет!» — сказал Вагнер Лав в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.