Ларссон не хочет продлевать контракт со «Спартаком». Его могут продать за 10 млн евро зимой

По информации Sportbladet, форвард не планирует продлевать контракт с московским клубом. Срок его действующего соглашения с красно-белыми истекает летом 2023 года.

В связи с этим «Спартак» готов продать Ларссона уже этой зимой по сниженной цене — за форварда клуб хочет получить 100 миллионов шведских крон (около 10 млн евро).