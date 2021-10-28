Ларссон не хочет продлевать контракт со «Спартаком». Его могут продать за 10 млн евро зимой
Нападающий Йордан Ларссон может покинуть «Спартак».
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Нападающий Йордан Ларссон может покинуть «Спартак».
По информации Sportbladet, форвард не планирует продлевать контракт с московским клубом. Срок его действующего соглашения с красно-белыми истекает летом 2023 года.
В связи с этим «Спартак» готов продать Ларссона уже этой зимой по сниженной цене — за форварда клуб хочет получить 100 миллионов шведских крон (около 10 млн евро).
В этом сезоне у 24-летнего нападающего еще нет результативных действий в РПЛ.