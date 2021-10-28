Орлов: в «Спартаке» каждый год новый тренер. Они идиоты
Футбольный комментатор Геннадий Орлов оценил действия менеджмента московского «Спартака».
Футбольный комментатор Геннадий Орлов оценил действия менеджмента московского «Спартака».
«У “Спартака” каждый год новый тренер. Они идиоты. Уж извините меня. Ну что это такое? Был один тренер — заняли второе место, а сейчас они на седьмом. Зачем тренера поменяли? Какая идея? Мы что, видим, как пришёл новый тренер с новыми идеями? Ларссон деградировал, Соболев тоже остановился в росте. Один Бакаев бегает, но он сам по себе.
А что с защитниками творится? Ну это просто проходной двор. “Зенит” мог им восемь забить. Да не только с “Зенитом”, они со всеми играют плохо. Команда бодается, но смысла игры, наигранных комбинаций — ну ничего нет. Это исход менеджмента, к этому всё шло.
Куда Витория пошёл? Он что, не понимал, что идёт на развалины? Ну он же пошёл. Чего пошёл? Должен был посмотреть, что из себя “Спартак” представляет. А сейчас же он не может сказать, что это игроки ему не подходят. Руй не может наладить игру в защите, а это первое, что должен делать тренер. Все любят атакующий футбол, но побеждает тот, кто меньше пропускает. Обезопась свои ворота, а потом расцветай впереди», — сказал Орлов в эфире «Эхо Москвы в Петербурге».