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21:44 (мск), источник: Чемпионат.com

Василий Уткин: отношения у Витории и прессы такие же, как у Герасима и Муму

Российский спортивный журналист Василий Уткин высказался о переводе слов главного тренера «Спартака» Руя Витории.

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Источник: РИА "Новости"

«Мы ожидали большего количества новостей из “Спартака”: может быть, об отставке, а может быть, об инфаркте миокарда у кого-нибудь на высокопоставленном уровне. Но вместо этого выяснилось, что взаимоотношения у прессы и португальского тренера Руя Витории примерно такие же, как в одну из последних минут сосуществования Герасима и Муму, когда Муму посмотрел на Герасима, и весь его вид показывал: “Что-то ты мне, Герасим, недоговариваешь”. Оказывается, всё это время Руя Виторию переводят довольно-таки спонтанно и как минимум не полностью. Это история, конечно, занятная. Самое главное, что и игроки, скорее всего, тоже не до конца понимают, чего от них хочет Руй Витория.

Если он сам проводил кастинг на переводчика, то откуда он может знать, насколько полно его переводят? Он же не понимает, что говорит человек по-русски, правда же? Но когда мы говорим о “Спартаке” и об особенностях кадровых решений этого клуба, о логике вспоминается в последнюю очередь», — сказал Уткин на своём YouТube-канале.

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