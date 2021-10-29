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11:10 (мск), источник: Lenta.Ru

Тяжелобольная бывшая жена Аршавина попала в больницу

Бывшая жена футболиста Андрея Аршавина Алиса Казьмина попала в больницу и готовится к операции. Об этом сообщает издание StarHit.

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28 октября бывшая жена спортсмена неожиданно призналась, что готова и дальше бороться за жизнь. «Хватит, больше не позволю себя разрушать. Впереди операции и только созидание себя, своего дома и детей. Люблю вас мои подписчики, отчасти благодаря вам и обретаю силы», — заявила Казьмина.

После этого подписчики Казьминой начали узнавать о ее самочувствии в комментариях. Она рассказала, что ей вновь предстоит оказаться на хирургическом столе. «Меня готовят к операции. Я в больнице», — рассказала она.

Ранее пластический хирург Владимир Плахотин разоблачил Казьмину, которая в январе 2021 года заявила о том, что тяжело больна. Женщина уверяла, что она борется с аутоиммунным некрозом, перенесла шесть операций и побывала в коме. В настоящее время она почти лишилась носа. Он рассказал, что если бы у Алисы Казьминой был аутоиммунный некроз, она бы уже умерла, поскольку при таком заболевании иммунная система сама убивает человека.

Супруги развелись в июле 2019 года. Согласно решению суда, их общая дочь Есения осталась жить с матерью. В январе 2020-го женщина обвинила футболиста в попытке выселить их ребенка из квартиры в Санкт-Петербурге.

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