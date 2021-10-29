Женам иностранных футболистов приписали страх перед Россией

Гурцкая отметил, что многие игроки являются подкаблучниками, что сильно осложняет процесс переговоров. Он считает, что женам футболистов не нужно рассказывать о реалиях ночной жизни столицы.

«Иностранные жены испытывают панический страх перед Россией. 70 процентов переездов завершаются разводами», — приписал он.

Гурцкая считает, что супругам потенциальных новичков клубов Российской премьер-лиги необходимо показать «другую Москву» — не ночные клубы, а красивые здания, школы, хорошие магазины и рестораны. «Тогда она убедится, что в Москве можно. Пока не поймет, что это только видимая часть айсберга», — рассказал он.