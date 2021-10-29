«Зенит» — «Динамо»: Фомин реализовал пенальти и сравнял счет

Встреча проходит на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Онлайн-трансляцию игры можно посмотреть здесь.

На 58-й минуте полузащитник «Динамо» Даниил Фомин реализовал пенальти и сравнял счёт в матче.

Главный судья встречи — Сергей Карасёв. Ему помогают ассистенты — Игорь Демешко и Максим Гаврилин. Также на матче работают резервный судья — Ян Бобровский, VAR — Виталий Мешков и AVAR — Николай Богач.