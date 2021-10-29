«Зенит» — «Динамо»: Фомин реализовал пенальти и сравнял счет
Сегодня, 29 октября, идёт матч 13-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 «Зенит» — «Динамо».
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Сегодня, 29 октября, идёт матч 13-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 «Зенит» — «Динамо».
Встреча проходит на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Онлайн-трансляцию игры можно посмотреть здесь.
На 58-й минуте полузащитник «Динамо» Даниил Фомин реализовал пенальти и сравнял счёт в матче.
Главный судья встречи — Сергей Карасёв. Ему помогают ассистенты — Игорь Демешко и Максим Гаврилин. Также на матче работают резервный судья — Ян Бобровский, VAR — Виталий Мешков и AVAR — Николай Богач.
«Зенит» набрал 26 очков за 12 туров и занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Динамо» (23) — на второй позиции. Клуб опережает ЦСКА (23) по дополнительным показателям.