«Зенит» — «Динамо»: Вендел вывел хозяев вперед

Встреча проходит на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Текстовую онлайн-трансляцию игры можно увидеть здесь.

Игрок «Зенита» Вендел вывел хозяев поля вперёд. Сердар Азмун от лицевой прострелил к линии штрафной, откуда Вендел в касание внёс мяч в сетку.

Главный судья встречи — Сергей Карасёв. Ему помогают ассистенты — Игорь Демешко и Максим Гаврилин. Также на матче работают резервный судья — Ян Бобровский, VAR — Виталий Мешков и AVAR — Николай Богач.