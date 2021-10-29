«Зенит» — «Динамо»: Ракицкий забил со штрафного прямым ударом

Встреча проходит на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Текстовую онлайн-трансляцию игры смотрите здесь . Ярослав Ракицкий забил 4-й мяч хозяев. Прямым ударом Ярослав в ближнюю положил мяч в «девятку».





Главный судья встречи — Сергей Карасёв. Ему помогают ассистенты — Игорь Демешко и Максим Гаврилин. Также на матче работают резервный судья — Ян Бобровский, VAR — Виталий Мешков и AVAR — Николай Богач.



«Зенит» набрал 26 очков за 12 туров и занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Динамо» (23) — на второй позиции. Клуб опережает ЦСКА (23) по дополнительным показателям.