В РПЛ новый танцующий бразилец — Клаудиньо отмечает голы самбой. А их немало!

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Клаудиньо ярко ворвался в российский футбол: бразильские финты, эффектные голы — их накопилось уже четыре. Клаудиньо забивал «Рубину», «Мальме», «Спартаку» и теперь «Динамо».

Гол в ворота «Динамо» нападающий «Зенита» отметил танцами с Венделом под дудку Барриоса.

В предыдущем туре был мяч в ворота «Спартака» — и бразильские танцы с тем же Венделом.

После игры Клаудиньо рассказал, что празднование отрепетировали:

«Мы общались с друзьями и обсуждали, что, возможно, отпразднуем так взятие ворот, и действительно немножко отрепетировали перед разминкой. Это известная бразильская мелодия, очень зажигательная и ритмичная. У нас с Венделом был уговор, что если я забью, то мы отпразднуем гол этим танцем».

Интересно, что переход бразильца в «Зенит» даже анонсировали видео-оммажем на клип Weekend — игрок танцевал в образе канадца, выступавшего на прошлом Супербоуле.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/aY3ZCS0aqpQ" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Правда, сам Клаудиньо в интервью клубному каналу сказал, что предпочитает просто слушать музыку, а танцы не совсем для него, потому что он скромный. Но на поле Клаудиньо пока не скромничает. И этим зенитовские бразильцы теперь напоминают другую диаспору, которую хорошо помнят в РПЛ.

Иногда полезно добавить российскому футболу немного самбы.