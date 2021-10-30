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10:51 (мск), источник: Sports.Ru

В РПЛ новый танцующий бразилец — Клаудиньо отмечает голы самбой. А их немало!

Продолжает дело Вагнера.

ЗенитПремьер-лига: таблица и календарь
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Клаудиньо ярко ворвался в российский футбол: бразильские финты, эффектные голы — их накопилось уже четыре. Клаудиньо забивал «Рубину», «Мальме», «Спартаку» и теперь «Динамо».

Гол в ворота «Динамо» нападающий «Зенита» отметил танцами с Венделом под дудку Барриоса.

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В предыдущем туре был мяч в ворота «Спартака» — и бразильские танцы с тем же Венделом.

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После игры Клаудиньо рассказал, что празднование отрепетировали:

«Мы общались с друзьями и обсуждали, что, возможно, отпразднуем так взятие ворот, и действительно немножко отрепетировали перед разминкой. Это известная бразильская мелодия, очень зажигательная и ритмичная. У нас с Венделом был уговор, что если я забью, то мы отпразднуем гол этим танцем».

Интересно, что переход бразильца в «Зенит» даже анонсировали видео-оммажем на клип Weekend — игрок танцевал в образе канадца, выступавшего на прошлом Супербоуле.

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Правда, сам Клаудиньо в интервью клубному каналу сказал, что предпочитает просто слушать музыку, а танцы не совсем для него, потому что он скромный. Но на поле Клаудиньо пока не скромничает. И этим зенитовские бразильцы теперь напоминают другую диаспору, которую хорошо помнят в РПЛ.

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Иногда полезно добавить российскому футболу немного самбы.

Максим Полтавец

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