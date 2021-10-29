«Зенит» разгромил «Динамо» со счетом 4:1

Встреча состоялась на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Противостояние завершилось со счётом 4:1 в пользу хозяев поля.

Счёт в матче на 8-й минуте открыл полузащитник «Зенита» Клаудиньо.

На 58-й минуте полузащитник «Динамо» Даниил Фомин сравнял счёт с пенальти.

После этого в составе хозяев забитыми мячами отличились Вендел, Артём Дзюба и Ярослав Ракицкий.