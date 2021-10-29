Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
ПСЖ
Лилль
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Хоффенхайм
Герта
20
Футбол. Премьер-лига
19:00
Зенит
Динамо
41
Футбол. Премьер-лига
30.10
Рубин
ЦСКА
Футбол. Зарубежный
30.10
Лестер
Арсенал
Футбол. Зарубежный
30.10
Эльче
Реал
Все события
21:01 (мск), источник: Чемпионат.com

«Зенит» разгромил «Динамо» со счетом 4:1

Сегодня, 29 октября, прошёл матч 13-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 «Зенит» — «Динамо».

Зенит
ДинамоПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"

Встреча состоялась на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Противостояние завершилось со счётом 4:1 в пользу хозяев поля.

Счёт в матче на 8-й минуте открыл полузащитник «Зенита» Клаудиньо.

На 58-й минуте полузащитник «Динамо» Даниил Фомин сравнял счёт с пенальти.

После этого в составе хозяев забитыми мячами отличились Вендел, Артём Дзюба и Ярослав Ракицкий.

Главный судья встречи — Сергей Карасёв. Ему помогали ассистенты — Игорь Демешко и Максим Гаврилин. Также на матче работали резервный судья — Ян Бобровский, VAR — Виталий Мешков и AVAR — Николай Богач.

Зенит
4:1
Первый тайм: 1:0
Динамо
 Украинский боксёр жёстко нокаутировал россиянина!
Российская фигуристка победила в США с уникальной программой!
Фоторепортажи
110:5! «Ливерпуль» унизил «МЮ» на «Олд Траффорд»
11«Реал» обыграл «Барселону» на «Камп Ноу»
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь