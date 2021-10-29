Дзюба — после гола в ворота «Динамо»: Я должен быть на поле!

Дзюба вышел на поле на 66-й минуте встречи, заменив полузащитника Андрея Мостового. Через три минуты после выхода на замену нападающий забил рекордный, 144-й мяч в чемпионатах России, побив рекорд бывшего нападающего «Ротора» Олега Веретенникова (143).

После гола он повернулся в сторону тренерской скамейки и показал жест, который комментаторы расшифровали как «Я должен быть на поле!».