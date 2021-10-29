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21:27 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Дзюба — после гола в ворота «Динамо»: Я должен быть на поле!

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба забил мяч в матче 13-го тура Тинькофф РПЛ с «Динамо» (4:1).

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Источник: ФК "Зенит"

Дзюба вышел на поле на 66-й минуте встречи, заменив полузащитника Андрея Мостового. Через три минуты после выхода на замену нападающий забил рекордный, 144-й мяч в чемпионатах России, побив рекорд бывшего нападающего «Ротора» Олега Веретенникова (143).

После гола он повернулся в сторону тренерской скамейки и показал жест, который комментаторы расшифровали как «Я должен быть на поле!».

Во время загрузки произошла ошибка.

В нынешнем сезоне 33-летний нападающий забил 7 мячей и отдал 3 результативные передачи в 12 матчах РПЛ.

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