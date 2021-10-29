«Зенит» — мощь! После «Спартака» разнес и «Динамо»

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13-й тур РПЛ открылся топовейшим матчем. В Санкт-Петербурге встретились лидеры чемпионата — «Зенит» и «Динамо». Хозяева пребывали в отличном настроении после разгрома «Спартака», а у гостей было меньше времени на отдых — на неделе они летали в Оренбург на матч Кубка России. Закончилось всё разгромом.

Начался матч с быстрого гола — уже на 8-й минуте забил Клаудиньо. Полузащитник «Зенита» наказал Ивана Ордеца за нерасторопность и красиво переиграл Антона Шунина.

Первый тайм проходил при явном преимуществе «Зенита». Хозяева контролировали и мяч (65 процентов), и игру в целом, а заодно активно прессинговали. Но на перерыв команды ушли при счёте 1:0. К счастью для «Динамо».



А вот во втором тайме картина изменилась. «Динамо» взяло себя в руки, стало активнее атаковать и в итоге заработало пенальти. Вячеслав Караваев прыгнул, отставив руку в сторону, и мяч сразу в неё прилетел. Сергею Карасёву даже не понадобился VAR — свисток прозвучал практически сразу. Даниил Фомин — топовый пенальтист. Не подвёл и в этот раз.



Если вдруг вам пенальти кажется спорным, то вот мнение Игоря Федотова: «Карасёв принял правильное решение, назначив 11-метровый в ворота “Зенита” и показав жёлтую карточку их защитнику. Рука у Караваева находилась в неестественном положении, она отставлена в сторону».

Гол явно подбодрил «Динамо». Гости провели несколько острых атак. А забил «Зенит». Вендел мастерски положил мяч с линии штрафной.

Ну а, вероятно, решающий гол «Зенит» забил всего через три минуты. Вышедший на замену Артём Дзюба удачно сыграл на добивании и установил мощнейший рекорд РПЛ. 144 гола за карьеру в чемпионате! На эмоциях Артём даже крикнул в сторону Сергея Семака, что именно он должен быть на поле.

А напоследок мы увидели красоту. Ярослав Ракицкий вспомнил старые добрые времена и изящно пробил со штрафного.