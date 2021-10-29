Дзюба побил рекорд Веретенникова! А после гола указал Семаку, что должен играть в старте

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Артем Дзюба забил свой 144-й гол в чемпионатах России — в матче с «Динамо» форвард снова остался в запасе, но отличился после выхода на замену.

Артему хватило три минуты: он заменил Сутормина на 66-й минуте, а уже на 69-й добил после удара Азмуна и сейва Шунина.

Отпраздновав гол, Дзюба обратился к Сергею Семаку — по губам можно было прочесть: «Я здесь должен быть!».

Игрок двумя пальцами указывал на поле и, очевидно, намекал на то, что заслуживает места в стартовом составе. По ходу матча камеры несколько раз выхватывали Дзюбу на скамейке, и форвард был явно недоволен тем, что остался в запасе.

Это 7-й мяч Артема в 12 матчах сезона и 144-й в 375 матчах чемпионата России. Олегу Веретенникову, чей рекорд сегодня официально пал (Дзюба отпраздновал достижение после гола «Спартаку», но статистика расходится из-за автогола Янбаева в 2010-м, который некоторые источники записали на Артема), для этого понадобилось 274 игры.

Дзюба давно готовился к рекорду: «Догнать такую легенду, как Веретенников, было бы очень приятно, — рассуждал форвард перед матчем со “Спартаком”. — Я его видел, кстати, на дне рождения Слуцкого. Сфотографировался со всей его семьей, сказал: “Ждите, скоро вас побью”. Он посмеялся, а супруга его ответила: “Мы с удовольствием ждем, не сомневаемся в вас!”.