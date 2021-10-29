Текущие события
Футбол. Зарубежный
29.10
ПСЖ
Лилль
21
Футбол. Зарубежный
29.10
Хоффенхайм
Герта
20
Футбол. Премьер-лига
29.10
Зенит
Динамо
41
Футбол. Премьер-лига
14:00
Рубин
ЦСКА
Футбол. Зарубежный
14:30
Лестер
Арсенал
Футбол. Зарубежный
15:00
Эльче
Реал
Все события
29 октября, источник: Спорт-Экспресс

Дзюба побил рекорд Веретенникова! А после гола указал Семаку, что должен играть в старте

Теперь официально.

Зенит
ДинамоПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
19
фотографий
19
фотографий
19
фотографий

Артем Дзюба забил свой 144-й гол в чемпионатах России — в матче с «Динамо» форвард снова остался в запасе, но отличился после выхода на замену.

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
Семак о фразе Дзюбы: Не слышал. Главный тренер решает, кто должен играть в старте

Артему хватило три минуты: он заменил Сутормина на 66-й минуте, а уже на 69-й добил после удара Азмуна и сейва Шунина.

Отпраздновав гол, Дзюба обратился к Сергею Семаку — по губам можно было прочесть: «Я здесь должен быть!».

Игрок двумя пальцами указывал на поле и, очевидно, намекал на то, что заслуживает места в стартовом составе. По ходу матча камеры несколько раз выхватывали Дзюбу на скамейке, и форвард был явно недоволен тем, что остался в запасе.

Это 7-й мяч Артема в 12 матчах сезона и 144-й в 375 матчах чемпионата России. Олегу Веретенникову, чей рекорд сегодня официально пал (Дзюба отпраздновал достижение после гола «Спартаку», но статистика расходится из-за автогола Янбаева в 2010-м, который некоторые источники записали на Артема), для этого понадобилось 274 игры.

Во время загрузки произошла ошибка.

Дзюба давно готовился к рекорду: «Догнать такую легенду, как Веретенников, было бы очень приятно, — рассуждал форвард перед матчем со “Спартаком”. — Я его видел, кстати, на дне рождения Слуцкого. Сфотографировался со всей его семьей, сказал: “Ждите, скоро вас побью”. Он посмеялся, а супруга его ответила: “Мы с удовольствием ждем, не сомневаемся в вас!”.

Теперь он не только повторил, но и превзошел достижение Веретенникова. Следующие матчи у «Зенита» с «Уралом» и «Нижним Новгородом» — в них Дзюба может уйти в отрыв.

Зенит
4:1
Первый тайм: 1:0
Динамо
 10 спортсменок, которые быстро вернулись в форму после родов
Ученые назвали неочевидную причину простуд
Фоторепортажи
11«Спартак» — «Лестер»: красно-белые уступили, ведя в счете 2:0
8«Барселона» — «Реал»: главное о новом класико
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь