Дзюба — о победе над «Динамо»: Могли дожимать их

«Очень приятно победить такого соперника, который сейчас является ключевым для нас. Очень тяжелая игра, с нашим преимуществом в первом тайме — мы могли забивать второй гол — но они нас простили при счете 1:1, там был железный момент, когда Тюкавин промахнулся мимо мяча, а Макаров выше ударил.



А дальше мы наказали — сначала Вендел с передачи Сердара, а потом три и четыре. Могли дожимать их, при счете 4:1 они выпустили третьего центрального защитника, потому что понимали, что может быть разгром. Две игры, 11:2 — великолепно», — цитирует Дзюбу пресс-служба «Зенита».