Дзюба — о победе над «Динамо»: Могли дожимать их
Нападающий петербургского «Зенита» Артём Дзюба прокомментировал победу над московским «Динамо» (4:1).
Нападающий петербургского «Зенита» Артём Дзюба прокомментировал победу над московским «Динамо» (4:1).
«Очень приятно победить такого соперника, который сейчас является ключевым для нас. Очень тяжелая игра, с нашим преимуществом в первом тайме — мы могли забивать второй гол — но они нас простили при счете 1:1, там был железный момент, когда Тюкавин промахнулся мимо мяча, а Макаров выше ударил.
А дальше мы наказали — сначала Вендел с передачи Сердара, а потом три и четыре. Могли дожимать их, при счете 4:1 они выпустили третьего центрального защитника, потому что понимали, что может быть разгром. Две игры, 11:2 — великолепно», — цитирует Дзюбу пресс-служба «Зенита».
Напомним, сегодня Артём Дзюба забил 144-й гол в чемпионатах России и вышел на первое место в списке лучших бомбардиров в истории турнира. Предыдущий рекорд принадлежал Олегу Веретенникову.