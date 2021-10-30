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00:46 (мск), источник: Чемпионат.com

Дзюба — о победе над «Динамо»: Могли дожимать их

Нападающий петербургского «Зенита» Артём Дзюба прокомментировал победу над московским «Динамо» (4:1).

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«Очень приятно победить такого соперника, который сейчас является ключевым для нас. Очень тяжелая игра, с нашим преимуществом в первом тайме — мы могли забивать второй гол — но они нас простили при счете 1:1, там был железный момент, когда Тюкавин промахнулся мимо мяча, а Макаров выше ударил.

А дальше мы наказали — сначала Вендел с передачи Сердара, а потом три и четыре. Могли дожимать их, при счете 4:1 они выпустили третьего центрального защитника, потому что понимали, что может быть разгром. Две игры, 11:2 — великолепно», — цитирует Дзюбу пресс-служба «Зенита».

Напомним, сегодня Артём Дзюба забил 144-й гол в чемпионатах России и вышел на первое место в списке лучших бомбардиров в истории турнира. Предыдущий рекорд принадлежал Олегу Веретенникову.

Зенит
4:1
Первый тайм: 1:0
Динамо
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