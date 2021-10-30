Дзюба: Я обошел многих легенд «Зенита», но Кержаков практически недосягаемый

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Нападающий «Зенита» Артем Дзюба по итогам домашнего матча 13-го тура РПЛ с «Динамо» (4:1), в котором он отметился голом, установил сразу два значимых достижения. Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории чемпионата России (144), а также вышел на второе место в списке главных голеадоров в истории «Зенита» (102). Лучшим бомбардиром в истории сине-бело-голубых является Александр Кержаков — 163 гола.

— Теперь уже по всем подсчетам вы — официально лучший бомбардир в истории чемпионатов России. — Если сейчас не заберут еще пару мячей. А если серьезно, то я горжусь этим — обойти легенду Веретенникова дорогого стоит.

Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории чемпионата России (144), а также вышел на второе место в списке главных голеадоров в истории «Зенита» (102). Лучшим бомбардиром в истории сине-бело-голубых является Александр Кержаков — 163 гола.

— Сегодня у вас еще одно достижение — 102 мяча в составе «Зенита». Теперь вы второй бомбардир в истории клуба — впереди только Кержаков.

— Он практически недосягаемый — у него было намного больше игр, он огромная легенда, и я с большим уважением отношусь к Саше, потому что он очень много забил и сделал для «Зенита». Эту историю нельзя забывать. Я уже столько лет здесь, забил 102 мяча, и обойти многих легенд — дорогого стоит.