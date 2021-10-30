Артём Дзюба опубликовал пост после того, как установил рекорд по голам в РПЛ
Нападающий «Зенита» Артём Дзюба опубликовал пост после того, как установил рекорд в РПЛ по количеству голов.
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Нападающий «Зенита» Артём Дзюба опубликовал пост после того, как установил рекорд в РПЛ по количеству голов.
«Спасибо всем огромное», — написал нападающий в своём «инстаграме», сопроводив пост картинкой.
В матче 13-го тура с московским «Динамо» (4:1) Дзюба вышел на замену и забил один гол. Этот мяч стал 144-м в его карьере в РПЛ. Предыдущий рекорд принадлежал бывшему нападающему «Ротора» Олегу Веретенникову, который забил за карьеру 143 мяча.
На данный момент «Зенит» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, набрав 29 очков. В следующем туре команде предстоит сыграть с «Уралом». Матч состоится 7 ноября.