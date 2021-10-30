Текущие события
Футбол. Премьер-лига
14:00
Рубин
ЦСКА
Футбол. Зарубежный
14:30
Лестер
Арсенал
Футбол. Зарубежный
15:00
Эльче
Реал
Футбол. Зарубежный
16:00
Аталанта
Лацио
Футбол. Премьер-лига
16:30
Спартак
Ростов
Футбол. Зарубежный
16:30
Арминия
Майнц
Футбол. Зарубежный
16:30
Байер
Вольфсбург
Футбол. Зарубежный
16:30
Боруссия Д
Кельн
Футбол. Зарубежный
16:30
Унион Б
Бавария
Футбол. Зарубежный
16:30
Фрайбург
Гройтер Фюрт
Футбол. Зарубежный
17:00
Бернли
Брентфорд
Футбол. Зарубежный
17:00
Ливерпуль
Брайтон
Футбол. Зарубежный
17:00
Манчестер Сити
Кристал Пэлас
Футбол. Зарубежный
17:00
Ньюкасл Юнайтед
Челси
Футбол. Зарубежный
17:00
Уотфорд
Саутгемптон
Футбол. Зарубежный
17:15
Севилья
Осасуна
Футбол. Зарубежный
18:00
Метц
Сент-Этьен
Футбол. Премьер-лига
19:00
Краснодар
Крылья Советов
Футбол. Премьер-лига
19:00
Нижний Новгород
Локомотив
Футбол. Зарубежный
19:00
Верона
Ювентус
Футбол. Зарубежный
19:30
Айнтрахт Ф
РБ Лейпциг
Футбол. Зарубежный
19:30
Тоттенхэм Хотспур
Манчестер Юнайтед
Футбол. Зарубежный
19:30
Валенсия
Вильярреал
Футбол. Зарубежный
21:45
Торино
Сампдория
Футбол. Зарубежный
22:00
Лион
Ланс
Футбол. Зарубежный
22:00
Барселона
Алавес
Все события
12:21 (мск), источник: Sports.Ru

Семак быстрее всех тренеров «Зенита» одержал 70 побед в ЧР — за 104 матча

«Зенит» разгромил «Динамо» (4:1) в 13-м туре РПЛ.

ЗенитПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
19
фотографий
19
фотографий
19
фотографий

Сергей Семак одержал 70-ю победу на посту главного тренера сине-бело-голубых в чемпионатах России. Для этого ему потребовалось 104 матча — это клубный рекорд.

Прежний рекордсмен — Лучано Спаллетти (70 побед в 115 играх). В топ-4 также входят Павел Садырин (за 165 матчей) и Юрий Морозов (197).

Семак возглавляет «Зенит» с 2018 года, под его руководством петербуржцы трижды подряд становились чемпионами России.

Читайте также
Зенит
4:1
Первый тайм: 1:0
Динамо
 Ведущую обвинили в том, что она вызывающе одевается. Фото
В КХЛ – новая красотка. Ушла с прошлой работы из за денег
Фоторепортажи
11«Спартак» — «Лестер»: красно-белые уступили, ведя в счете 2:0
110:5! «Ливерпуль» унизил «МЮ» на «Олд Траффорд»
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь