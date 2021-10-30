Вы можете ненавидеть Дзюбу, но не уважать его рекорд нельзя. Он всего добился сам

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Что бы кто ни думал и ни говорил об Артеме Дзюбе, вчера он побил рекорд страны. Точка. Вы — и я — вправе как угодно относиться к нему как к человеку, но цифры стыдливо не подредактируешь. И не поздравить его с этим достижением — неправильно и несправедливо. Тем более что он и лучший — наряду с Александром Кержаковым — снайпер сборной России. И Испании в ⅛ финала домашнего ЧМ-2018 забил он, а не кто-то другой. Не важно, что с пенальти. Ты поди попробуй с точки при 0:1 в «Лужниках» при такой ситуации не дрогни.

Я тоже за последние годы к Дзюбе как к человеку довольно сильно охладел. Но давайте уважать то, что он сделал как профессионал.

Десять лет назад я написал в «СЭ» большой текст под названием «Внуки» Федотова на качелях судьбы«— о нем и Александре Прудникове. Вот он.

В конце нулевых два молодых форварда котировались примерно на равных. Где сейчас Дзюба и где Прудников? А это ведь о многом говорит — таланты были равные, а уж после золотого колывановского Евро Слон вообще стоял намного выше. А что на выходе? Дзюба через многое прошел, его не раз “хоронили”. Взять хотя бы отправку в Томск и выбор Карпиным Быстрова в известной ситуации. При том что она была далеко не однозначна.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CVoI-t6K0Zw/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CVoI-t6K0Zw/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CVoI-t6K0Zw/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by Тинькофф РПЛ (@premierliga)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Это сейчас его считают человеком Черчесова, а вспомните, как они с Кокориным после Кубка конфедераций (от которого Артем откосил) посылали тренеру через Инсту глупейшие «усы». Я тогда написал ему через «СЭ» открытое письмо, в котором посоветовал включить голову и общаться не только с такими людьми, как Кокорин, контакты с которыми ведут в пропасть (это было еще до их с Мамаевым показательного выступления).

Тем вечером у нас была долгая и взаимно жесткая переписка. С тех пор наши до того товарищеские отношения сошли до формальных. Но я так реально думал, а значит, ни о чем не жалею. Пусть настоящая слава к нему пришла уже после. И по-прежнему считаю, что был тогда абсолютно прав. Ему потребовалось еще полгода на скамейке у Манчини, чтобы закончить с инфантилизмом и поехать рыть носом землю в Тулу. На выходе — приглашение Черчесова на сбор в Австрию (когда еще ничего не было ясно), реальная работа там и вырванное у Смолова зубами место основного центрфорварда сборной уже во время ЧМ-2018.

Помню, как в 2013 году брал у него большое интервью, и Артем на прямой вопрос, может ли он перейти в «Зенит» или ЦСКА, не давал категорического «нет», а говорил: мол, если не будет нужен «Спартаку», а добиться желает многого, куда ему еще переходить? Он был честен, по крайней мере.

По-прежнему считаю, что Дзюбу можно было сохранить в «Спартаке». Но и к нему отношение было высокомерным, как и к большинству своих воспитанников; и сам он взлелеял внутри себя обиду за все, что было при Карпине и не только. Уйдя из «Спартака» в «Зенит», он должен был предвидеть реакцию и дальше уже ни на что не обижаться, стать толстокожим. Это был его выбор.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CVnwtNZInfM/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CVnwtNZInfM/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CVnwtNZInfM/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by Спорт-Экспресс (@sport_express)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

В «Зените» Дзюба добился многого — причем уже в первый сезон при Боаше, в ЛЧ, в паре с Халком. А уже при Семаке начались бомбардирские трофеи. Но хотелось-то — уже после ЧМ — увидеть, на что он способен в Европе. Не в сборной в разовом режиме, а в регулярном. Он не дал нам этого узнать — хоть и постоянно заявлял, что рвется к этому. Оказалось — это только слова. С другой стороны, уехал бы — и не было бы этого рекорда. А это — уже не слова. Как и его достижение в сборной.

Думаю еще, что антипопулярность Дзюбы — это результат излишнего сближения игроков и болельщиков через соцсети. В советские времена у массы людей не было возможности узнать футболистов слишком близко, а у спортсменов — перед ними раскрыться быстрыми эмоциями, постами, словами. И негативные черты у игроков оставались в узком кругу, а видели люди голы и другое, чисто футбольное. Сейчас так нельзя.

Но вот показательный момент: чтобы выдать максимум, Дзюбе всегда надо было на кого-то разозлиться. Как сегодня, если вспомнить его реплику после гола. Но факт, что он вышел при 1:1, а итоговый счет — 4:1.

Сейчас «Зенит» без него мне нравится больше «Зенита» с ним. Но даже этим матчем с «Динамо» он показал, что еще способен приносить пользу, и большую. Хоть так — джокером. А что до сборной, все как-то стремительно забыли о его мартовском дубле Словении в Сочи. Но в октябре он сам отверг протянутую руку Карпина, слившись под откровенно левым предлогом. Поэтому за ноябрьское неприглашение он может винить только себя.

Но рекорд Дзюбы в РПЛ у него уже никто не отберет. И в сборной — тоже. И личность он — колоритнейшая, как бы к нему ни относиться. И если кто-то когда-то о нем решится написать книгу, это будет сложнейшая задача — столько в Дзюбе даже взаимоисключающих сторон его «я». Но разве это — не про всю нашу Россию и сложность ее восприятия и нами самими, и окружающим миром?