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14:38 (мск), источник: Sport24

Смолов не полетел с «Локомотивом» в Нижний Новгород из-за сомнительного теста на коронавирус

Нападающий «Локомотива» Федор Смолов сдал сомнительный тест на коронавирус. Футболист остался в Москве и пропустит матч 13-го тура РПЛ против «Нижнего Новгорода».

Локомотив
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Источник: РИА "Новости"

«Федор чувствует себя отлично, у него нет никаких симптомов ни ОРВИ, ни гриппа, ни ковид-19. В числе всех игроков команды он был планово вакцинирован в апреле этого года. На данный момент медицинский штаб “Локомотива” расценивает результат его анализа как ложноположительный.

Всю последнюю неделю Смолов занимался по индивидуальной программе. Все члены команды — тренерский штаб, игроки, персонал — сдали дополнительный тест, показавший у всех отрицательный результат. Результаты теста направлены в РПЛ.

“Локомотив” строго придерживается рамок санитарного регламента, специалисты клуба находятся на постоянной связи со своими коллегами из профильных организаций», — говорится в сообщении пресс-службы железнодорожников.

Во время загрузки произошла ошибка.

Матч «Нижний Новгород» — «Локомотив» состоится сегодня, 30 октября, в Нижнем Новгороде. Начало игры — в 19:00 мск.

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