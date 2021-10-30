Смолов не полетел с «Локомотивом» в Нижний Новгород из-за сомнительного теста на коронавирус

«Федор чувствует себя отлично, у него нет никаких симптомов ни ОРВИ, ни гриппа, ни ковид-19. В числе всех игроков команды он был планово вакцинирован в апреле этого года. На данный момент медицинский штаб “Локомотива” расценивает результат его анализа как ложноположительный.
Всю последнюю неделю Смолов занимался по индивидуальной программе. Все члены команды — тренерский штаб, игроки, персонал — сдали дополнительный тест, показавший у всех отрицательный результат. Результаты теста направлены в РПЛ.
“Локомотив” строго придерживается рамок санитарного регламента, специалисты клуба находятся на постоянной связи со своими коллегами из профильных организаций», — говорится в сообщении пресс-службы железнодорожников.
Матч «Нижний Новгород» — «Локомотив» состоится сегодня, 30 октября, в Нижнем Новгороде. Начало игры — в 19:00 мск.