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16:01 (мск), источник: Чемпионат.com

«Спартак» — «Ростов»: Максименко остался в запасе хозяев

Стали известны стартовые составы «Спартака» и «Ростова» на матч 13-го тура Российской Премьер-Лиги.

Спартак
РостовПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Встреча пройдёт на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск.

Футбол

Премьер-лига 2021/2022
Тур 13, 30.10.2021, 16:30

Спартак0Ростов0

«Спартак»: Селихов, Рассказов, Жиго, Джикия, Айртон, Мозес, Литвинов, Зобнин, Промес, Ларссон, Соболев.

Запасные: Максименко, Ребров, Ещенко, Гапонов, Кутепов, Ломовицкий, Игнатов, Сунгатулин, Бакаев, Мельников.

«Ростов»: Песьяков, Терентьев, Баштуш, Осипенко, Поярков, Байрамян, Глебов, Альмквист, Гигович, Полоз, Соу.

Запасные: Бабурин, Рудаков, Лангович, Хаджикадунич, Мелёхин, Тугарев, Фольмер, Щетинин, Сухомлинов, Комличенко.

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