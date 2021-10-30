«Спартак» на последней минуте упустил победу над «Ростовом» в РПЛ

Встреча состоялась в Москве и завершилась со счетом 1:1. На 78-й минуте отличился 20-летний полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов, который забил первый мяч за московский клуб. В компенсированное ко второму тайму время отличился полузащитник гостей Данил Глебов.

Впервые с мая на поле появился вратарь «Спартака» Александр Селихов. В прошлом сезоне он провел один матч.

«Спартак» набрал 18 очков и остался на восьмом месте в турнирной таблице. «Ростов» с 13-ю баллами сохранил 12-ю строчку. В прошлом туре «Спартак» потерпел крупнейшее поражение в истории, уступив на выезде «Зениту» со счетом 1:7.