«Спартак» на последней минуте упустил победу над «Ростовом» в РПЛ
МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Московский «Спартак» на своем поле сыграл вничью с «Ростовом» в матче 13-го тура чемпионата России по футболу.
МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Московский «Спартак» на своем поле сыграл вничью с «Ростовом» в матче 13-го тура чемпионата России по футболу.
Встреча состоялась в Москве и завершилась со счетом 1:1. На 78-й минуте отличился 20-летний полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов, который забил первый мяч за московский клуб. В компенсированное ко второму тайму время отличился полузащитник гостей Данил Глебов.
Впервые с мая на поле появился вратарь «Спартака» Александр Селихов. В прошлом сезоне он провел один матч.
«Спартак» набрал 18 очков и остался на восьмом месте в турнирной таблице. «Ростов» с 13-ю баллами сохранил 12-ю строчку. В прошлом туре «Спартак» потерпел крупнейшее поражение в истории, уступив на выезде «Зениту» со счетом 1:7.
В следующем туре «Спартак» на своем поле примет московский «Локомотив», «Ростов» в тот же день дома сыграет с казанским «Рубином». Обе встречи пройдут 7 ноября. 4 ноября «Спартак» на выезде встретится с английским «Лестером» в матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы.