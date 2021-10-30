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19:02 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Спартак» на последней минуте упустил победу над «Ростовом» в РПЛ

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Московский «Спартак» на своем поле сыграл вничью с «Ростовом» в матче 13-го тура чемпионата России по футболу.

Спартак
РостовПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Встреча состоялась в Москве и завершилась со счетом 1:1. На 78-й минуте отличился 20-летний полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов, который забил первый мяч за московский клуб. В компенсированное ко второму тайму время отличился полузащитник гостей Данил Глебов.

Впервые с мая на поле появился вратарь «Спартака» Александр Селихов. В прошлом сезоне он провел один матч.

«Спартак» набрал 18 очков и остался на восьмом месте в турнирной таблице. «Ростов» с 13-ю баллами сохранил 12-ю строчку. В прошлом туре «Спартак» потерпел крупнейшее поражение в истории, уступив на выезде «Зениту» со счетом 1:7.

В следующем туре «Спартак» на своем поле примет московский «Локомотив», «Ростов» в тот же день дома сыграет с казанским «Рубином». Обе встречи пройдут 7 ноября. 4 ноября «Спартак» на выезде встретится с английским «Лестером» в матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы.

Спартак
1:1
Первый тайм: 0:0
Ростов
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