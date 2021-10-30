И еще один привоз в РПЛ! Вратарь соперника подарил «Локомотиву» второе место

«Локомотив» второй тур подряд сыграл без Фёдора Смолова. Матч с «Сочи» нападающий сборной России пропускал из-за мышечной травмы, а в Нижний Новгород не приехал из-за положительного (или ложноположительного?) теста на коронавирус.

«Фёдор чувствует себя отлично, у него нет никаких симптомов ни ОРВИ, ни гриппа, ни COVID-19. В числе всех игроков команды он был планово вакцинирован в апреле этого года. На данный момент медицинский штаб “Локомотива” расценивает результат его анализа как ложноположительный. Всю последнюю неделю Смолов занимался по индивидуальной программе. Все члены команды — тренерский штаб, игроки, персонал — сдали дополнительный тест, показавший у всех отрицательный результат. Результаты теста направлены в РПЛ. “Локомотив” строго придерживается рамок санитарного регламента, специалисты клуба находятся на постоянной связи со своими коллегами из профильных организаций», — сообщила пресс-служба «Локомотива».

Не везёт в последнее время Смолову. Фёдор почти перестал забивать (лишь один гол в восьми матчах), а тут ещё и странный тест оставляет без футбола. В Нижнем Новгороде на позиции центрфорварда у железнодорожников сыграл Гирано Керк.

Во встрече с командой Александра Кержакова — худшей в РПЛ по игре на своём поле (пять подряд домашних поражений!) — задачей «Локомотива» было вскрыть сверхплотную и глубокую оборону нижегородцев, игравших по схеме 5−4−1. Получалось это у москвичей не здорово. Более того, на исходе трети матча хозяева повели. Забил… принадлежащий железнодорожникам Илья Берковский. Этот полузащитник перешёл в «Локомотив» из «Торпедо» за € 250 тыс. в январе нынешнего года, но сразу был отправлен в аренду в «Нижний Новгород». В августе Берковский дебютировал в РПЛ, а теперь совершил своё первое результативное действие в элите. Года полтора назад про Илью писали, что он будет «круче Головина», но только сейчас 21-летний полузащитник заявляет о себе на высоком уровне. В моменте с голом Берковский здорово сыграл на подборе, влетел в штрафную и переиграл Маринато Гильерме. На секунду выключился из эпизода и поздно среагировал на рывок соперника Дмитрий Баринов, вернувшийся в центр обороны из-за дисквалификации Пабло.

Впрочем, «Локомотив» быстро отыгрался. Рифат Жемалетдинов очень классно забил. Отыскал свободное пространство и вовремя открылся между линиями, убрал защитника резким движением и пробил туда, куда должен был. Хотя голкипер Андрей Синицын, не игравший в РПЛ с марта 2019-го, мог бы получше среагировать на этот удар.

Во втором тайме в атаке «Локомотива» играл уже Виталий Лисакович. Но без Смолова у команды Маркуса Гисдоля были большие проблемы с созданием моментов. Железнодорожники нанесли всего четыре удара в створ против двух у нижегородцев, и дело шло к ничьей. Однако в концовке победу гостям подарил Синицын. Голкипер грубо ошибся на выходе, а мяч отлетел в сетку рикошетом от Ивана Миладиновича — курьёзнейший автогол хозяев!

«Локомотив» вышел на второе месте (отставание от «Зенита» — пять очков). «Нижний Новгород» продолжил серию домашних поражений. После игры Кержаков на эмоциях что-то доказывал судьям, но сегодня сами футболисты нижегородской команды испортили свою работу.