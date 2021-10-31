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11:40 (мск), источник: Sport24

Гисдоль: У «Локомотива» есть характер. Именно такую команду я принял

Главный тренер «Локомотива» Маркус Гисдоль прокомментировал победу над «Нижним Новгородом» (2:1) в матче 13-го тура РПЛ.

Локомотив
Нижний НовгородПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Главный тренер «Локомотива» Маркус Гисдоль прокомментировал победу над «Нижним Новгородом» (2:1) в матче 13-го тура РПЛ.

"Бесспорно, команда заслужила эту победу. Хотя можно сказать, что в какой-то мере повезло, потому что забили победный гол за несколько секунд до финального свистка. Мы строго следили за тем, чтобы не дать сопернику убегать в контратаки. Встреча получилась сложной, особенно непросто было вернуться в игру, когда мы проигрывали в счете. Но мы все-таки добились победы. Сегодня команда отдала всю энергию и силы, чтобы взять три очка. Поэтому от своего лица я хочу сделать комплимент своей команде.



Повлияло ли на игру то, что команда приехала в день матча? Поэтому, может, мы и не могли до последней минуты решить исход матча. У нас так много игр в календаре, график настолько плотный. Допустим, как в Германии или в других топовых чемпионатах есть практика, что из-за напряженного плотного графика команды часто приезжают на матчи в день игры для того, чтобы команда не скучала, не бродила по отелю, а сконцентрированно приехала на игру и сделала свою работу.

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С первого дня, как я приступил к работе в «Локомотиве», мы знали, что у нас будут проблемы с наличием игроков. Но я могу сказать, что любой игрок, который вступает в игру и занимает место отсутствующего игрока, делает это хорошо. Нам надо это тоже учитывать, что мы часто не можем играть в идеальном составе. Это реалии жизни, и это надо иметь в виду.

Отсутствие Смолова? Любая команда почувствовала бы отсутствие Смолова на поле, а особенно «Локомотив».

Можно ли сказать, что «Локомотив» — команда с характером? Это то, что команда мне показывает. Именно такую команду я и принял. Единственное, что могу сказать, это слова похвалы в адрес игроков «Локомотива».

Иногда мне казалось, что игра была похожа на гандбол. Я могу сделать комплимент и сопернику. «Нижний Новгород» сегодня очень хорошо действовал в обороне. У нас практически не было свободного пространства, а отсутствие свободных зон осложняет жизнь в атакующем футболе для любой команды. Поэтому я сделаю еще раз комплимент «Нижнему Новгороду» за великолепную организацию игры в защите«, — цитирует Гисдоля официальный сайт “Локомотива”.

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