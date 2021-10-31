В «Локомотиве» отреагировали на информацию о вспышке коронавируса
В «Локомотиве» отреагировали на информацию о вспышке коронавируса.
Нижний Новгород
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В «Локомотиве» отреагировали на информацию о вспышке коронавируса.
После новости о том, что нападающий команды Федор Смолов сдал «ложноположительный» тест на коронавирус, из-за чего не полетел на матч 13-го тура РПЛ с «Нижним Новгородом», журналист Иван Карпов написал о том, что сомнительные тесты на коронавирус в команде также сдали Наир Тикнизян и Пабло Насименто.
«Пабло пропускал матч с “Нижним Новгородом” из-за перебора желтых карточек. Наир Тикнизян пропустил матч из-за мышечной травмы, полученной в матче с “Сочи”, — сказали в пресс-службе “Локомотива” корреспонденту Sport24 Тиграну Арутюняну.
«Локомотив» добился победы над «Нижним Новгородом» со счетом 2:1.