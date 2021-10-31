В «Локомотиве» отреагировали на информацию о вспышке коронавируса.

После новости о том, что нападающий команды Федор Смолов сдал «ложноположительный» тест на коронавирус, из-за чего не полетел на матч 13-го тура РПЛ с «Нижним Новгородом», журналист Иван Карпов написал о том, что сомнительные тесты на коронавирус в команде также сдали Наир Тикнизян и Пабло Насименто.