Комличенко: «Ростов» даже был поближе к победе и точно не заслуживал поражения от «Спартака»

"Если брать этот матч в целом, то думаю, мы даже были поближе к победе. И уж точно не заслуживали поражения. На протяжении всей игры мы неплохо выбегали в контратаки, в обороне тоже действовали организованно. Серьезных моментов у наших ворот не было, а сами могли забить гораздо раньше, чем на 96-й минуте. Поэтому, конечно, было бы обидно и несправедливо проиграть такой матч. Хорошо, что спаслись и вырвали эту ничью.