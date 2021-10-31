Комличенко: «Ростов» даже был поближе к победе и точно не заслуживал поражения от «Спартака»
Нападающий «Ростова» Николай Комличенко прокомментировал итог матча 13-го тура РПЛ против «Спартака».
Нападающий «Ростова» Николай Комличенко прокомментировал итог матча 13-го тура РПЛ против «Спартака».
«Ростов» ушел от поражения благодаря голу Данила Глебова на 6-й добавленной минуте. Ассистировал Глебову Комличенко.
"Если брать этот матч в целом, то думаю, мы даже были поближе к победе. И уж точно не заслуживали поражения. На протяжении всей игры мы неплохо выбегали в контратаки, в обороне тоже действовали организованно. Серьезных моментов у наших ворот не было, а сами могли забить гораздо раньше, чем на 96-й минуте. Поэтому, конечно, было бы обидно и несправедливо проиграть такой матч. Хорошо, что спаслись и вырвали эту ничью.
Наша голевая атака? В принципе все по уму сделали, как и должны были действовать в такой ситуации. Видел, что Глебов набирает скорость, скидывал мяч ему на ход, дальше он все хорошо исполнил. Очень рад, что помог команде", — сказал Комличенко в беседе с корреспондентом Sport24 Тиграном Арутюняном.