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15:05 (мск), источник: Sport24

Комличенко: «Ростов» даже был поближе к победе и точно не заслуживал поражения от «Спартака»

Нападающий «Ростова» Николай Комличенко прокомментировал итог матча 13-го тура РПЛ против «Спартака».

Спартак
РостовПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

«Ростов» ушел от поражения благодаря голу Данила Глебова на 6-й добавленной минуте. Ассистировал Глебову Комличенко.

"Если брать этот матч в целом, то думаю, мы даже были поближе к победе. И уж точно не заслуживали поражения. На протяжении всей игры мы неплохо выбегали в контратаки, в обороне тоже действовали организованно. Серьезных моментов у наших ворот не было, а сами могли забить гораздо раньше, чем на 96-й минуте. Поэтому, конечно, было бы обидно и несправедливо проиграть такой матч. Хорошо, что спаслись и вырвали эту ничью.



Наша голевая атака? В принципе все по уму сделали, как и должны были действовать в такой ситуации. Видел, что Глебов набирает скорость, скидывал мяч ему на ход, дальше он все хорошо исполнил. Очень рад, что помог команде", — сказал Комличенко в беседе с корреспондентом Sport24 Тиграном Арутюняном.

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