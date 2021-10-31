«Краснодар» — лидер нынешнего сезона РПЛ по числу попаданий в каркас ворот соперников

Футбол, Премьер-лига, Тур 1330.10.2021, 19:00 (МСК UTC+3)Арена Краснодар, 10554 зрителя
|Виктор Гончаренко
|Игорь Осинькин
|Владислав Сарвели(Иван Сергеев)
|43′
|39
|Матвей Сафонов
|1
|Иван Ломаев
|2
|Егор Сорокин
|3
|Никита Чернов
|3
|Гжегож Крыховяк
|4
|Александр Солдатенков
|7
|Реми Кабелла
45+4′
|5
|Юрий Горшков
|31
|Фернанду да Силва Кайо
|23
|Гленн Бейл
|52
|Тонни Вилена
|21
|Дмитрий Иванисеня
30′88′
|53
|Александр Черников
|11
|Роман Ежов
84′
|74
|Эдуард Сперцян
|18
|Мехди Зеффан
|9
|Джон Кордоба
|17
|Антон Зиньковский
80′
|98
|Сергей Петров
61′
|8
|Максим Витюгов
89′
|11
|Алексей Ионов
|25
|Данил Пруцев
80′
|16
|Виктор Классон
72′
|9
|Сергей Пиняев
|29
|Владимир Ильин
77′
|10
|Владислав Сарвели
73′
|19
|Дмитрий Цыпченко
|33
|Иван Сергеев
45′84′
|15
|Максим Глушенков
|2
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|17
|Удары (всего)
|10
|9
|Удары в створ
|3
|0
|Штанги, перекладины
|0
|5
|Угловые
|2
|9
|Фолы
|17
|4
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Евгений Кукуляк(Россия, Калуга)
|Боковой судья
|Дмитрий Мосякин(Россия, Москва)
|Боковой судья
|Антон Кобзев(Россия, Москва)
|ВАР
|Евгений Турбин(Россия, Дмитров)
|Ассистент ВАР
|Денис Березнов(Россия, Москва)