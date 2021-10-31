«Краснодар» — лидер нынешнего сезона РПЛ по числу попаданий в каркас ворот соперников

Суммарно «быки» 12 раз пробили в штанги и перекладины в нынешнем сезоне чемпионата России, информирует Opta.

12 попаданий в каркас ворот в исполнении «Краснодара» — это в четыре раза больше, чем у любой другой команды РПЛ. «Быки» являются единоличными лидерами в этом показателе с большим отрывом.

Напомним, в матче 13-го тура РПЛ «Краснодар» проиграл «Крыльям Советов». Встреча проходила в Краснодаре на одноимённом стадионе и завершилась со счётом 0:1.