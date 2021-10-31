За РПЛ грустно. «Зенит» издевается над конкурентами, никакой борьбы за золото не будет

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Мы ждали два последних тура, поскольку они вроде как казались интересными — и по всем законам логики должны были добавить в борьбу за золото лихой интриги. «Зенит», столкнувшийся с кадровыми сложностями и проигравший аж два матча подряд «Сочи» и «Арсеналу», принимал дома команды, которые хотелось считать его прямыми конкурентами и которые вроде как набирали ход, — «Спартак» и «Динамо». Вверху таблицы всё было относительно плотно, проиграй «Зенит» хотя бы раз — всё могло бы закрутиться.

А на деле мы увидели неприличное избиение. Реальная борьба в этих двух матчах шла на поле максимум 15 минут — в начале второго тайма игры с «Динамо». Всё остальное время «Зенит» играл в удовольствие, издевался над соперниками в прямом смысле, будто не прикладывая сверхусилий. Итоговый результат: яркие 11:2, очередной рывок в таблице и нанесение мощного психологического удара по «конкурентам» (сейчас их так называть уже не получается), особенно по «Спартаку».

В этих двух турах видится вся суть борьбы за золото в нашем чемпионате. Приходится признавать ещё до экватора чемпионата, что интриги вверху который сезон подряд попросту нет.

Есть «Зенит» и есть все остальные, а за второе место, как и прошлой весной, будут бороться слабые и очень слабые.

И пока нет смысла надеяться, что к весне всё изменится. Ведь на горизонте даже не видно клубов, которые могут добавить интриги.

Ведь если объективно, то кто?

«Локомотив», который формально идёт вторым, проиграл всего один матч в сезоне и накануне выцарапал победу в Нижнем, на деле погряз в очередной перестройке. Проект немецких революционеров выглядит жутко интересным, но он очевидно сырой: смена тренера посреди турнира, приглашение специалиста, который ничего и никогда не выигрывал, зато вроде как умеет ставить смелый футбол, наспех собранная специфичная молодёжь с Европы и России — вряд ли стоит ждать от неё стабильности на дистанции.

«Динамо» называли одним из главных конкурентов «Зенита» в новом сезоне, команда Шварца в большинстве матчей действительно смотрелась агрессивно и смело, за ней очень приятно наблюдать. Только истинную мощь бело-голубых, их интенсивность и прессинг мы прочувствовали в пятницу в Санкт-Петербурге: «Зенит» легко добавил в нужный момент и быстро уничтожил все стремления поверившего в себя соперника. А ещё у «Динамо» есть кадровый дисбаланс (вопросы по ряду позиций), плюс она напрочь лишена стабильности и постоянно теряет очки на ровном месте. Поражения от «Ахмата», «Нижнего» и «Крыльев» (последние два — дома), упущенная в последние пять минут победа над «Спартаком» — вряд ли так выглядит чемпионский график.

У «Краснодара» в центре обороны всё ещё играют Кайо и Сорокин, а Кордоба оказался не таким волшебным, каким выглядел в глазах многих в дебютном отрезке. Команда Гончаренко начала притормаживать, еле-еле спаслась в игре с «Уфой», проиграла в субботу «Крыльям» — и в ближайшее время, есть подозрение, снова столкнётся с игровыми сложностями. Впереди сложный отрезок, друг за другом идут «Динамо», «Спартак», «Химки» с новым тренером и «Сочи».

ЦСКА вроде как совершил прорыв, обрёл при Алексее Березуцком гибкость и непредсказуемость, добился длительной беспроигрышной серии, вытащил на характере несколько матчей. Но все мы видели, насколько хрупкая у армейцев конструкция и насколько тонкая грань между победами и поражениями была в большинстве матчей. Всё могло треснуть в любой момент — и треснуло как раз в Казани. Давайте будем объективными: на сегодня у ЦСКА вообще нет аргументов для реальной борьбы за золото. Ни сбалансированного состава, ни мощной тренерской работы.

«Спартак»… Полагаю, что задача не опуститься до зимы к зоне вылета на сегодня перед красно-белыми более насущная. Впереди у них — «Локомотив», «Краснодар», «Уфа» на выезде, «Ахмат» и «Сочи». В нынешнем состоянии команда не будет фаворитом ни в одном из матчей. Атмосфера в клубе всё ещё угнетающая и деструктивная, новых игроков тренер уже не получит, выходить на поле придётся с Кофрие, Рассказовым, Ларссоном, без надёжного вратаря и внятной опорной зоны.

А «Зенит» идёт по таблице словно играючи и пританцовывая бразильскую самбу.

Иногда он расслабляется и выключается, позволяет себе пижонить, но в нужный момент, когда намечается подобие интриги, разгоняется так, что мигом отрывается, разносит в пух и прах любого конкурента. И это происходит далеко не первый сезон — статистика «Зенита» в матчах с представителями «большой пятёрки» говорит сама за себя, за три последних года команда Семака потерпела лишь два поражения при 17 победах. Разница мячей — просто сокрушительная.

«Зенит» позволяет себе держать в запасе Дзюбу из-за тактических соображений, не чувствует потерь Кузяева, Малкома и Дугласа Сантоса — настолько велик запас прочности. Клуб избегает резких движений и революций, сделал ставку на стабильный состав, лишь точечно добавляя туда новые детали для обретения вариативности. Внутри РПЛ всё это прекрасно работает (а про Лигу чемпионов, пожалуй, сейчас не будем).

И важно понимать, что колоссальное преимущество «Зенита» — вовсе не следствие административного ресурса или прочих популярных предубеждений.

Другие клубы сами довели себя до сегодняшнего состояния, в котором крайне сложно бороться за золото.

Одни каждый сезон меняют состав и стратегию, другие совершают не самые понятные тренерские назначения, у третьих вообще бардак и хаос, четвёртые никак не могут обрести менталитет победителя, а пятые только строятся и делают первые шаги.

«Зениту» же оказалось достаточно трёх лет более-менее последовательной работы, чтобы быть сейчас на три головы выше всех. Всё это точно не способствует росту нашего чемпионата — за него становится всё грустнее.