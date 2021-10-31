«Спартак» стал синонимом унижения, хотя принадлежность к нему всегда была предметом гордости". Рабинер о клубе

«Против “Ростова” же ничего невиданного не стряслось. Такое для расхристанных команд — не исключение, а кошмарная норма. После второго тайма с “Лестером” и “Зенита” (2:11 за 135 минут) я не верил в преображение “Спартака”, но надеялся, что после падения лицами в фекалии на “Газпром-Арене” игроки будут умирать на поле. И встреча с фанатами должна была тому поспособствовать. “Если у них есть совесть”, как уточнил перед игрой Никита Симонян. Бог с ним, с качеством игры, доведите до выигрыша хоть это. После 1:7 кривая, косая, но победа нужнее всего. Да и возвращение Селихова с “сухарем” смотрелось бы эффектно. А они получили на 95-й такую плюху, которая поражает не меньше, чем Слуцкого гол Жемалетдинова “Рубину” тоже на последней добавленной. Все сосредоточились на Селихове, кто-то — на Рассказове, не успевшем за Глебовым. Но не пора ли замахнуться на Вильяма нашего Шекспира, то есть Жиго, проигравшего верх Комличенко и сделавшего возможным дальнейшее?





Впрочем, тут речь о действиях всей команды в обороне. Не знаю, какими дремучими надо быть, чтобы при 1:0 получить на последней минуте контратаку с выходом один на один.



Таков сегодняшний «Спартак». «Спартак» сезона столетия клуба, который после двух месяцев осени идет на 9-м месте с разностью мячей «-3» и жалкими 15 голами в 13 матчах. «Спартак», у которого нет ни футбола, ни пути развития, ни царя в голове, ни совести, о которой говорил Симонян.



«Спартак», в который покупают не пойми кого (что, он не мог позволить себе того же Клаудинью за 12 миллионов и зарплатой меньше двух, а не Кофрие с Хендриксом?), куча всякого народца нагло распихивает деньги Федуна по разбухшим карманам, тренеры меняются раз в год и забывают все, что когда-то умели, а жанр реалити-шоу не позволяет оставить внутри хоть какую-то информацию.



«Спартак», принадлежность к которому всегда была предметом гордости, стал синонимом унижения. А любовь к нему — болью и мучением, которым не видно конца и края", — написал Рабинер в телеграм-канале.