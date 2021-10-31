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16:48 (мск), источник: Sports.Ru

Ребров приостановил карьеру и стал в «Спартаке» техническим координатором

Вратарь «Спартака» Артем Ребров перешел на должность технического координатора.

СпартакПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"
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Одна из его функций — помощь в коммуникации между командой, тренерским штабом и руководством клуба.

Для успешного выполнения поставленной задачи 37-летний Ребров приостанавливает игровую карьеру.

«Клуб благодарит Артема за высочайший профессионализм, который вратарь демонстрировал все годы в “Спартаке”, и смелость при принятии этого решения», — говорится в сообщении клуба.

Ребров в последний раз играл за «Спартак» в октябре 2020 года — в Кубке России против «Енисея» (0:1), а в РПЛ — в октябре 2019-го против «Краснодара» (1:2). Его статистика — здесь.

Артем выступал за «Спартак» с 2011 года. За клуб он провел 131 матч, 47 — на ноль. С красно-белыми он выиграл чемпионат и Суперкубок России.

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