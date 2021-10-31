Ребров приостановил карьеру и стал в «Спартаке» техническим координатором
Вратарь «Спартака» Артем Ребров перешел на должность технического координатора.
Вратарь «Спартака» Артем Ребров перешел на должность технического координатора.
Одна из его функций — помощь в коммуникации между командой, тренерским штабом и руководством клуба.
Для успешного выполнения поставленной задачи 37-летний Ребров приостанавливает игровую карьеру.
«Клуб благодарит Артема за высочайший профессионализм, который вратарь демонстрировал все годы в “Спартаке”, и смелость при принятии этого решения», — говорится в сообщении клуба.
Ребров в последний раз играл за «Спартак» в октябре 2020 года — в Кубке России против «Енисея» (0:1), а в РПЛ — в октябре 2019-го против «Краснодара» (1:2). Его статистика — здесь.
Артем выступал за «Спартак» с 2011 года. За клуб он провел 131 матч, 47 — на ноль. С красно-белыми он выиграл чемпионат и Суперкубок России.