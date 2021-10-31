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16:42 (мск), источник: Чемпионат.com

Гол Агаларова принес «Уфе» победу над «Ахматом»

Сегодня, 31 октября, «Уфа» встретилась с «Ахматом».

Уфа
АхматПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: ФК "Уфа"

Матч 13-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 проходил на «Центральном стадионе города Уфы» и завершился минимальной победой хозяев со счётом 1:0. Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Алексеем Амелиным из Тулы.

Автором единственного гола в матче стал нападающий «Уфы» Гамид Агаларов. На 58-й минуте Йокич прорвался по левому флангу и навесил к дальнему краю вратарской, где Агаларов высоко выпрыгнул и головой переправил мяч в ворота. Финальный свисток арбитра зафиксировал победу «Уфы».

Грозненский «Ахмат» набрал 15 очков в 13 матчах и по-прежнему занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Уфа» (13) теперь располагается на 13-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (29).

Уфа
1:0
Первый тайм: 0:0
Ахмат
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