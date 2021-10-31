Текущие события
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Хетафе
Эспаньол
21
Футбол. Первый дивизион
2-й тайм
Спартак-2
Торпедо
01
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Салернитана
Наполи
01
Футбол. Зарубежный
22:45
Клермон Фут
Марсель
Футбол. Зарубежный
22:45
Рома
Милан
Футбол. Зарубежный
23:00
Реал Сосьедад
Атлетик
Футбол. Зарубежный
19:30
Боруссия М
Бохум
21
Футбол. Зарубежный
19:30
Астон Вилла
Вест Хэм Юнайтед
14
Футбол. Первый дивизион
19:00
Балтика
Томь
40
Футбол. Премьер-лига
19:00
Химки
Урал
00
Футбол. Зарубежный
19:00
Брест
Монако
20
Футбол. Зарубежный
18:15
Атлетико
Бетис
30
Футбол. Зарубежный
17:30
Аугсбург
Штутгарт
41
Футбол. Первый дивизион
17:00
Алания
Краснодар-2
21
Футбол. Зарубежный
17:00
Бордо
Реймс
32
Футбол. Зарубежный
17:00
Монпелье
Нант
20
Футбол. Зарубежный
17:00
Страсбур
Лорьян
40
Футбол. Зарубежный
17:00
Труа
Ренн
22
Футбол. Зарубежный
17:00
Норвич
Лидс
12
Футбол. Зарубежный
17:00
Дженоа
Венеция
00
Футбол. Зарубежный
17:00
Сассуоло
Эмполи
12
Футбол. Зарубежный
17:00
Фиорентина
Специя
30
Футбол. Премьер-лига
16:30
Арсенал Т
Сочи
12
Футбол. Первый дивизион
16:00
Кубань
Енисей
21
Футбол. Зарубежный
16:00
Кадис
Мальорка
11
Футбол. Первый дивизион
15:00
Велес
Факел
04
Футбол. Первый дивизион
15:00
Волгарь
Акрон
10
Футбол. Первый дивизион
15:00
Металлург Лп
Оренбург
10
Футбол. Зарубежный
15:00
Анже
Ницца
12
Футбол. Зарубежный
14:30
Интер
Удинезе
20
Футбол. Первый дивизион
14:00
Олимп-Долгопрудный
Ротор
22
Футбол. Первый дивизион
14:00
Текстильщик
КАМАЗ
41
Футбол. Премьер-лига
14:00
Уфа
Ахмат
10
Футбол. Первый дивизион
10:00
СКА-Хабаровск
Нефтехимик
31
Все события
20:53 (мск), источник: Sports.Ru

У Агаларова уже 11-й гол в РПЛ — на 4 больше, чем у Смолова, Дзюбы и Азмуна. И на 6 больше, чем у «Урала»

На этих выходных забил «Ахмату».

Ахмат
УфаПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"

Гамид Агаларов из «Уфы» забил уже 11-й мяч в РПЛ и принес команде победу над «Ахматом» (1:0). В моменте с голом классно отборолся и навесил Йокич, но посмотрите, как Агаларов открывается в штрафной — он даже показал, куда ему подавать.

Во время загрузки произошла ошибка.

После матча председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов похвалил 21-летнего форварда: «Конечно, Агаларов — это сокровище “Уфы”, открытие чемпионата России, лучший нападающий страны. Ждем его дебюта за сборную России».

С 11 мячами Гамид — с отрывом лучший бомбардир чемпионата. У ближайших преследователей — Дзюбы, Азмуна и Смолова — по 7 голов.

Только вдумайтесь: Агаларов в этом сезоне оформил 11 голов и заработал 1 пенальти (с «Нижним Новгородом»). Всего у «Уфы» 14 забитых мячей в РПЛ — то есть Гамид напрямую причастен к 86% всех голов команды. Если брать 50 высших дивизионов европейских стран, то только один игрок внес больший вклад в результативность своего клуба — оба гола «Норвича» в АПЛ забил Теему Пукки (2/2 −100%).

Нынешняя голевая серия Агаларова в лиге — 3 матча. До этого нападающий из «Уфы» забивал 5 туров подряд — с середины августа по середину сентября. Сдержали бомбардира только 4 команды: ЦСКА, «Локомотив», «Спартак» и «Урал». Но при этом «Урал» всей командой забил на 6 голов меньше, чем один Агаларов. У «Химок» тоже 11 мячей в РПЛ.

Во время загрузки произошла ошибка.

У Гамида отличные шансы уйти в отрыв в гонке бомбардиров. Следующие три матча «Уфы» в РПЛ: «Арсенал» (24 пропущенных — больше всех в РПЛ), «Ростов» (24 пропущенных — тоже больше всех в РПЛ), а потом «Спартак». И это Гамид еще играет после травмы. Пару недель назад получил в бедро от Кайо.

Максим Полтавец

Читайте также
Уфа
1:0
Первый тайм: 0:0
Ахмат
 Ведущую обвинили в том, что она вызывающе одевается. Фото
В КХЛ – новая красотка. Ушла с прошлой работы из за денег
Фоторепортажи
18Петербург-Москва 11:2. Второй разгром за неделю: «Зенит» разобрал и «Динамо»
18Семин подарил медаль фанату, а «Локо» — победу «Галатасараю»
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь