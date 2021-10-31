У Агаларова уже 11-й гол в РПЛ — на 4 больше, чем у Смолова, Дзюбы и Азмуна. И на 6 больше, чем у «Урала»
На этих выходных забил «Ахмату».
На этих выходных забил «Ахмату».
Гамид Агаларов из «Уфы» забил уже 11-й мяч в РПЛ и принес команде победу над «Ахматом» (1:0). В моменте с голом классно отборолся и навесил Йокич, но посмотрите, как Агаларов открывается в штрафной — он даже показал, куда ему подавать.
После матча председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов похвалил 21-летнего форварда: «Конечно, Агаларов — это сокровище “Уфы”, открытие чемпионата России, лучший нападающий страны. Ждем его дебюта за сборную России».
Только вдумайтесь: Агаларов в этом сезоне оформил 11 голов и заработал 1 пенальти (с «Нижним Новгородом»). Всего у «Уфы» 14 забитых мячей в РПЛ — то есть Гамид напрямую причастен к 86% всех голов команды. Если брать 50 высших дивизионов европейских стран, то только один игрок внес больший вклад в результативность своего клуба — оба гола «Норвича» в АПЛ забил Теему Пукки (2/2 −100%).
Нынешняя голевая серия Агаларова в лиге — 3 матча. До этого нападающий из «Уфы» забивал 5 туров подряд — с середины августа по середину сентября. Сдержали бомбардира только 4 команды: ЦСКА, «Локомотив», «Спартак» и «Урал». Но при этом «Урал» всей командой забил на 6 голов меньше, чем один Агаларов. У «Химок» тоже 11 мячей в РПЛ.
У Гамида отличные шансы уйти в отрыв в гонке бомбардиров. Следующие три матча «Уфы» в РПЛ: «Арсенал» (24 пропущенных — больше всех в РПЛ), «Ростов» (24 пропущенных — тоже больше всех в РПЛ), а потом «Спартак». И это Гамид еще играет после травмы. Пару недель назад получил в бедро от Кайо.
Максим Полтавец