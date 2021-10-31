У «Спартака» совсем беда с вратарями. Конкурент Максименко и Селихова неожиданно ушел

Довольно неожиданная новость: голкипер «Спартака» Артём Ребров приостановил карьеру и перешёл на должность технического координатора клуба. Теперь его главная функция — помощь в коммуникации между командой, тренерским штабом и руководством. Красно-белые в заявлении на своём официальном сайте публично поблагодарили Реброва за «смелость при принятии решения», и больше никакой информации об этой истории нет.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CVsVBngqT62/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CVsVBngqT62/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;">View this post on Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; 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overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CVsVBngqT62/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by FC Spartak Moscow (@fcsm_official)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Новость удивляет по нескольким причинам. Во-первых, время приостановки, а скорее всего, завершения карьеры Артёма. Если бы это случилось летом, по окончании сезона, или зимой, когда российский футбол уходит в спячку на 2,5 месяца, всё было бы понятно. А тут человек меняет вратарскую форму и перчатки на костюм офисного сотрудника прямо посреди сезона. Зачем же в таком случае было продлевать контракт с 37-летним Ребровым как с голкипером в начале года? Получается, ещё несколько месяцев назад на него рассчитывали как на игрока команды, а теперь вдруг поменяли мнение об Артёме и списали. Это напоминает ситуацию, когда бесполезного чиновника перебрасывают с одного места на другое, чтобы просто не выкидывать своего человека на улицу.

Только к Реброву отношение у спартаковских болельщиков не как к чиновнику. Парень-то порядочный. Назначение вчерашнего вратаря на должность технического директора совпало по срокам с крупнейшим поражением «Спартака» в российских чемпионатах — 1:7 от «Зенита». Давление фанатов на руководство достигло максимума. Нужно было как-то реагировать на позорный результат.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CVa6VLuK7GT/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CVa6VLuK7GT/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;">View this post on Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)"></div></div><div style="margin-left: auto;"> <div style=" width: 0px; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; flex-grow: 0; height: 12px; width: 16px; transform: translateY(-4px);"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);"></div></div></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center; margin-bottom: 24px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 224px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 144px;"></div></div></a><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CVa6VLuK7GT/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by FC Spartak Moscow (@fcsm_official)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

«Был разбор с тренером, с руководством встречались. Был внутренний разговор с командой, между собой постоянно общаемся. В таких ситуациях это и нужно. Нужно больше времени проводить друг с другом и решать, как двигаться дальше», — рассказал Ребров в интервью пресс-службе клуба. И после этого «внутреннего разговора» двигают самого Артёма. Иных решений, на взгляд со стороны, не последовало.

Ещё уход Реброва посреди сезона кажется странным из-за вратарской проблемы в «Спартаке». Александр Максименко в нынешнем сезоне РПЛ ловит только половину мячей, которые летят в створ (точнее, у него 53% отражённых ударов, по данным InStat). Заменивший Максименко в матче с «Ростовом» Александр Селихов тоже, мягко говоря, не убедил: пару раз неудачно ловил мяч, ошибся в эпизоде с голом Данила Глебова, что и сам признал. Вдобавок Селихов в последние годы склонен к травматизму. А больше вратарей уровня РПЛ в «Спартаке» нет. У первого номера фарм-клуба «Спартака» в ФНЛ Тимура Акмурзина ноль матчей в элите к почти что 24 годам. И статистика во втором дивизионе посредственная — 65% отбитых мячей.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CVp5Mc_qA17/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CVp5Mc_qA17/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CVp5Mc_qA17/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by FC Spartak Moscow (@fcsm_official)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Да, Ребров за последние два года сыграл только один матч в чемпионате и всего три — за «Спартак». Но, например, для Селихова игра с «Ростовом» тоже стала лишь второй в РПЛ с апреля 2019-го. С этой точки зрения больше разницы между сменщиками Максименко не было. А 37 — не критический возраст для вратаря.

Наконец, не совсем понятно, почему Ребров не мог помогать коммуникации команды со штабом и руководством, оставаясь при этом действующим голкипером. По сути, он и Андрей Ещенко уже и были во многом связующим звеном между игроками и теми, кто над ними. Георгий Джикия рассказывал в интервью год назад:

«У нас с Зобниным общие задачи: налаживать коммуникацию между тренерами и игроками, чтобы все чувствовали себя комфортно, помогать новичкам и молодым адаптироваться. Когда нужно донести что-то до руководства — или наоборот, когда руководство обращается к нам с какой-то информацией, стараемся решать всё сообща.



Помимо Ромы, есть Артём Ребров, который в клубе давно, знает все тонкости, сам был здесь капитаном. Ещенко, который просто сидит с нами на таких встречах, но его мнение, понятное дело, не учитывается (смеётся). И Илья Кутепов: он тоже много лет в “Спартаке”. Вот пятёрка, которая, скажем так, принимает глобальные решения».

Вряд ли «Спартак» до конца сезона останется только с дуэтом Максименко — Селихов.

Перевод Реброва на роль технического координатора означает, что «Спартак» решил вопрос с покупкой нового вратаря в зимнее трансферное окно. Информация о поиске клубом российского голкипера просачивалась в СМИ. В частности, называлась фамилия выступающего за «Балтику» и молодёжную сборную России Максима Бориско. Он в этом сезоне ФНЛ парировал 76% ударов.