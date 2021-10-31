«Лион» хочет подписать форварда «Реала» вместо Азмуна

Сообщалось, что «Лион» ведёт переговоры с Сердаром Азмуном об условиях личного контракта. По информации источника, французский клуб предлагал иранскому футболисту соглашение, рассчитанное на четыре года. Ранее стало известно, что «Лион» готов заплатить за Азмуна около € 7−8 млн. Действующий контракт иранца с «Зенитом» рассчитан до лета 2022 года.