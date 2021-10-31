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20:45 (мск), источник: Чемпионат.com

«Лион» хочет подписать форварда «Реала» вместо Азмуна

«Лион» хочет подписать нападающего мадридского «Реала» Мариано Диаса, утверждается в «твиттере» MSV Foot.

Лион
Зенит
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Источник: РИА "Новости"

Трансфер форварда «Зенита» Сердара Азмуна сложно осуществить, поэтому французский клуб переключился на 28-летнего доминиканца.

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Сообщалось, что «Лион» ведёт переговоры с Сердаром Азмуном об условиях личного контракта. По информации источника, французский клуб предлагал иранскому футболисту соглашение, рассчитанное на четыре года. Ранее стало известно, что «Лион» готов заплатить за Азмуна около € 7−8 млн. Действующий контракт иранца с «Зенитом» рассчитан до лета 2022 года.

В нынешнем сезоне РПЛ Сердар Азмун провёл 11 матчей за «Зенит», в которых забил семь голов и получил одну красную карточку. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость иранца в € 25 млн. Ранее Азмун защищал цвета казанского «Рубина», а также «Ростова».

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