Владелец «Спартака» Леонид Федун подал в суд на журналиста Борзыкина за публичные оскорбления

По словам журналиста, его вызвали в прокуратуру для дачи пояснений по выявленным фактам нарушения законодательства. Федун обвиняет Борзыкина в публичных оскорблениях.

Ранее фанаты «Спартака» оскорбляли Федуна во время матча 13-го тура Тинькофф РПЛ против «Ростова» (1:1). Они призывали его продать клуб. С таким же призывом к Федуну в своем видео обратился и Борзыкин. До этого в матче 12-го тура «Спартак» был разгромлен «Зенитом» (1:7).