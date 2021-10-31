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31 октября, источник: Спорт-Экспресс

Владелец «Спартака» Леонид Федун подал в суд на журналиста Борзыкина за публичные оскорбления

Журналист Михаил Борзыкин сообщил, что на него подал в суд владелец «Спартака» Леонид Федун. Об этом Борзыкин рассказал на своем Youtube-канале «Фабрика футбола».

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Источник: РИА "Новости"

По словам журналиста, его вызвали в прокуратуру для дачи пояснений по выявленным фактам нарушения законодательства. Федун обвиняет Борзыкина в публичных оскорблениях.

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Ранее фанаты «Спартака» оскорбляли Федуна во время матча 13-го тура Тинькофф РПЛ против «Ростова» (1:1). Они призывали его продать клуб. С таким же призывом к Федуну в своем видео обратился и Борзыкин. До этого в матче 12-го тура «Спартак» был разгромлен «Зенитом» (1:7).

«Спартак» занимает девятое место в чемпионате России, имея в активе 18 очков в 13 матчах.

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