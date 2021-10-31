Владелец «Спартака» Леонид Федун подал в суд на журналиста Борзыкина за публичные оскорбления

Футбол, Премьер-лига, Тур 1330.10.2021, 16:30 (МСК UTC+3)Открытие Банк Арена
|Руй Витория
|Виталий Кафанов
|Руслан Литвинов(Зелимхан Бакаев)
|78′
|Данил Глебов(Николай Комличенко)
|90+5′
|57
|Александр Селихов
|30
|Сергей Песьяков
|2
|Самюэль Жиго
|4
|Денис Терентьев
|14
|Георгий Джикия
88′
|16
|Бартоломеу Жакинту Баштуш
|92
|Николай Рассказов
|55
|Максим Осипенко
|6
|Айртон
|19
|Хорен Байрамян
|47
|Роман Зобнин
|7
|Дмитрий Полоз
|68
|Руслан Литвинов
|11
|Понтус Альмквист
|7
|Александр Соболев
90′
|15
|Данил Глебов
|8
|Виктор Мозес
90′
|71
|Николай Поярков
81′
|17
|Александр Ломовицкий
|25
|Кирилл Фольмер
|11
|Джордан Ларссон
63′
|8
|Армин Гигович
88′
|10
|Зелимхан Бакаев
85′
|76
|Данила Сухомлинов
|24
|Квинси Промес
77′
|22
|Али Соу
68′
|22
|Михаил Игнатов
|27
|Николай Комличенко
|3
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|7
|Удары (всего)
|8
|4
|Удары в створ
|3
|0
|Штанги, перекладины
|0
|3
|Угловые
|2
|11
|Фолы
|16
|0
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Артем Любимов(Россия, Санкт-Петербург)
|Боковой судья
|Рашид Абусуев(Россия, Санкт-Петербург)
|Боковой судья
|Кирилл Большаков(Россия, Санкт-Петербург)
|ВАР
|Владимир Москалев(Россия, Воронеж)
|Ассистент ВАР
|Алексей Лунев(Россия, Новосибирск)