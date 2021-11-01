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18:08 (мск), источник: ТАСС

«Спартак» объявил о переходе футболиста тульского «Арсенала» Хлусевича

Полузащитник пополнит состав московской команды 1 января.

Спартак
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Источник: РИА "Новости"

ТАСС, 1 ноября. Российский полузащитник Даниил Хлусевич перейдет из тульского футбольного клуба «Арсенал» в московский «Спартак». Об этом сообщает пресс-служба столичной команды.

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Контракт с 20-летним игроком вступит в силу 1 января 2022 года и будет рассчитан до конца сезона-2025/26.

В текущем сезоне Хлусевич провел за туляков 14 матчей во всех турнирах, отметившись тремя голами и одной результативной передачей.

Хлусевич стал игроком «Арсенала» в 2018 году. До этого он занимался мини-футболом, в большой футбол играл на любительском уровне. За молодежную сборную России он провел шесть встреч и забил два мяча.

«Спартак» после 13 туров идет на девятой строчке турнирной таблицы Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 18 очков. В следующем туре столичный клуб примет 7 ноября московский «Локомотив».

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