Хлусевич — усиление для «Спартака»? Что означает покупка молодого суперталанта

«Спартак» задолго до наступления трансферного окна совершил первое зимнее приобретение — клуб подписал контракт с 20-летним вингером «Арсенала» Даниилом Хлусевичем. Соглашение вступит в силу в январе, весной игрок молодёжной сборной сможет выступать за новую команду.

Прежде всего хочется сказать, что с имиджевой точки зрения красно-белые совершили достойный трансфер.

Клуб сделал вклад в будущее, подписал молодого футболиста (пусть и за довольно крупную сумму в € 3 млн), в дальнейшем имеет хорошие шансы увеличить трансферную стоимость игрока; «Спартак» выиграл конкуренцию — Хлусевич достаточно высоко котировался на рынке, к нему так или иначе присматривались все топ-клубы РПЛ. Но многие избегали резких шагов, поскольку уровень футболиста пока ещё не сформирован (например, в текущем сезоне осенью наступил спад), а ценник «Арсенал» выставлял уже очень приличный. Красно-белые же рискнули и сыграли на опережение; Хлусевич универсален, способен закрыть несколько позиций на флангах, такой футболист может быть востребован в обойме топ-клуба уже сейчас. А со временем, вероятно, и в стартовом составе.

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Но давайте копнём чуть глубже и попытаемся понять: способен ли этот трансфер решить хотя бы какую-то из текущих проблем «Спартака» и выведет ли он его на новый уровень. Ведь € 3 млн — это всё-таки не самые маленькие деньги.

Главный плюс Хлусевича: сочетание скоростного ведения и мощности

Уникальное качество Хлусевича, которым он выделялся ещё во времена молодёжной команды «Арсенала» — отличное физическое развитие, сочетание высокой скорости и агрессии с мощью в теле и ногах. Хлусевич ещё пару лет назад выглядел парнем, полностью адаптированным к интенсивности и уровню ведения единоборств в РПЛ, и в элитный дивизион он действительно зашёл очень плавно и органично, без всякой адаптации.

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Хлусевич умеет выдавать очень красивые эпизоды, связанные со скоростным ведением мяча: он круто стартует с места, мощно бежит на дистанции, умеет продавливать, в равном забеге пользуется корпусом, давит оппонента. Ему удаются агрессивные линейные забеги вдоль бровки — открываясь под вертикальный пас, футболист часто успевает первым к мячу и выходит на комфортную позицию для обостряющего действия.

В молодёжке «Арсенала» Хлусевич играл чаще левого вингера, на этой позиции тоже стабильно находил аргументы — на широком шаге и дриблинге смещался в середину, много пристреливался со средней дистанции (Даниил на самом деле очень нацелен на удар — в РПЛ в количестве он ещё доберёт). Иногда Хлусевича вообще использовали в роли «восьмёрки» — но это уже была менее очевидная история, поскольку именно на пространстве он показывал свои лучшие качества.

Хлусевич очень динамичный, он редко выключается из эпизодов, ищет на поле борьбу. В среднем за 90 минут в текущем сезоне РПЛ он имеет 29,19 единоборства, год назад — 29,22. Такие цифры Даниил набивает на самых разных позициях — и на флангах обороны, и в роли латераля, и на флангах атаки.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CTwIhpgot42/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CTwIhpgot42/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;">View this post on Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; 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overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CTwIhpgot42/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by ПФК АРСЕНАЛ ТУЛА (@pfcarsenaltula)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Габариты Хлусевича делают из него помощника и при стандартах — он способен дозированно играть головой, высоко выпрыгивать, где-то продавливать. Кстати, оба мяча «Спартаку» Даниил забил именно после стандартов — летом 2020-го сыграл на опережение и срезал мяч в ворота после углового с ближней штанги, а пару месяцев назад доработал по дальней. Из своих 87 ударов за последние три сезона 11 Хлусевич нанёс головой. Мощь помогает ему цепляться за мяч после диагоналей и забросов из глубины, в этих открываниях он способен приносить пользу — примерно как Марио Фернандес (но пока не настолько стабильно).

Ограничения Хлусевича: работа в плотности, принятие решений, комбинационная игра

С одной стороны, у Хлусевича очень сильные цифры в дриблинге: в текущем сезоне 6,76 обводки (43,6% успешности) + 2,43 забега с мячом; в прошлом — 7,1 (55,7%) + 2,88. С другой, вряд ли Даниила можно назвать реально классным дриблёром: его обводки хороши преимущественно на пространстве, а в плотности он обыгрывает очень средне, не хватает координации, технического оснащения (он не настолько гибкий и элегантный на мяче, как, к примеру, Клаудиньо).

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CMccltaBx_n/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CMccltaBx_n/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;">View this post on Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)"></div></div><div style="margin-left: auto;"> <div style=" width: 0px; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; flex-grow: 0; height: 12px; width: 16px; transform: translateY(-4px);"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);"></div></div></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center; margin-bottom: 24px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 224px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 144px;"></div></div></a><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CMccltaBx_n/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by khlusevich daniil (@hlus_dan82)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

И вообще Хлусевичу тяжело даются эпизоды, когда нужно принимать мяч в сжатых пространствах и спиной к чужим воротам. Он редко уходит от оппонентов на развороте, в лучшем случае — упрётся, после чего попробует проткнуть мяч вперёд за счёт сильных и длинных ног и всё-таки убежать.



С комбинационной точки зрения Хлусевичу тоже нужно расти: поиск решений в динамичных эпизодах, тонкость и своевременность передач, обострения из полусредних или центральных позиций — всё это на очень среднем уровне даже по меркам РПЛ. Он не настолько системообразующий игрок, как, к примеру, праймовый Промес или сегодняшние Малком и Клаудиньо (специально перечисляем выходящих на фланге футболистов).

Способен ли Хлусевич полноценно заменить Рассказова?

Важно понимать, что мы всё же ведём речь, скорее, об атакующем футболисте. Да, из него эпизодически делали латераля, а иногда и флангового защитника в четвёрке, но на сегодня Хлусевич более оптимален в более созидательной роли вверху.

Для работы по всей бровке в обороне у Даниила есть выносливость, умение быстро возвращаться в позицию, антропометрия и мощь, ведение единоборств в эпизодах без высокой динамики. Но навыки отбора один в один у него, на мой взгляд, даже хуже, чем у Рассказова — против сильных дриблёров Хлусевич плохо ищет аргументы, не хватает скорости реакции и техники вступления в единоборства. С точки зрения выбора позиции тоже есть пробелы, учитывая изначальное образование.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CUDoIpYsLtz/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CUDoIpYsLtz/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CUDoIpYsLtz/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by Spartak Players (@spartak_players)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Поэтому Хлусевича можно рассматривать как латераля (левого и правого) в тройке, но всё же с ограничениями и осторожностью, обеспечивая подстраховку. А как фланговый защитник в четвёрке на сегодня это не лучшее решение (подчёркиваем — на сегодня; молодой игрок способен прибавлять).

Если не на фланге обороны, тогда где Хлусевича видит «Спартак»?

Если «Спартак» вернётся к схеме 4−4−2 или 4−3−3, то может возникнуть вопрос скоростного дриблёра на одном из флангов. Тот же Промес слева ощутимо проседает с индивидуальной точки зрения, он уже не такой крутой в поглощении пространства и вообще делает лишь четыре обводки за игру в среднем (перед отъездом в «Севилью», к примеру, было по семь-восемь).

Хлусевич сильно выглядел в молодёжке «Арсенала» именно в роли левого нападающего со смещениями — у него есть потенциал роста на этой позиции.

Выводы

Это не тот трансфер, который весной гарантированно выведет «Спартак» на новый уровень:

Он не закроет проблемную позицию правого защитника, если мы ведём речь о переходе на схему 4-Х-Х; Футболист, скорее всего, не сделает «Спартак» сильнее в позиционной игре и не станет системообразующим.

Поэтому на сегодня трансфер Хлусевича — это всего лишь вклад в будущее и расширение обоймы. Тоже очень полезное дело, но зимой «Спартаку» нужно будет заниматься более насущными проблемами: строить центральную зону почти с нуля и искать классного защитника с гарантированным уровнем.

Хочется верить, что солидный финансовый вклад в Хлусевича не помешает решению этих задач.