Георгий Черданцев: «Это “Спартак” должен покупать “Сити” в идеальном мире. “Спартак” — история футбола XX века, а у “Сити” какая история?»

«City Football Group и “Спартак”? Вы сейчас меня немного ошарашили. С другой стороны, 20% акций — это ничего по большому счету не меняет. Все равно контрольный пакет у людей, владеющих в данный момент “Спартаком”. Вот если бы речь шла о полной продаже — это можно было бы обсуждать. Но 20% — это просто дополнительные инвестиции и финансовые интересы. Чисто бизнес и ничего более. К футболу это не имеет никакого отношения. Ну, будет какой-то представитель арабской или британской страны сидеть в совете директоров, ну и чего? Будет ли влиять? На 20% особо не наваляешь. Считай, ты просто дополнительный инвестор.



Верю ли я в историю, что новые инвесторы, войдя в совет директоров, будут потихоньку выдавливать имеющихся акционеров? Ну нет, о чем вы. Как выдавливать кого-то в чужой стране? У нас же тут действует свое законодательство, так что все это домыслы. Мне кажется, что для “Спартака” с его историей, и тем более в год столетия клуба, взять и стать какой-то частицей в системе “Манчестер Сити” — это нонсенс. Если разобраться — где “Спартак” и где “Манчестер Сити”? “Спартак” — это история футбола XX века: футболисты красно-белых выигрывали первый чемпионат Европы, Олимпиаду-56, а у “Ман Сити” какая история?



С точки зрения статуса такой поворот — это не круто. В идеальном мире это “Спартак” должен покупать “Манчестер Сити”, а не наоборот. “Спартак” же не “Лейпциг” и не “Зальцбург”. Поэтому, имея свою большую и богатую историю, становиться частью чьей-то системы — это неправильно», — заявил Черданцев.