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21:29 (мск), источник: Чемпионат.com

Роспотребнадзор запретил «Динамо» играть в Москве. Под угрозой матч «Спартак» — «Локо»

Роспотребнадзор официально запретил проведение матча «Динамо» — «Краснодар» в Москве. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, близкий к Российской Премьер-Лиге.

Динамо
Спартак
ЛокомотивПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

«В московский клуб пришло официальное письмо, запрещающее проведение матча с “Краснодаром”. Такое же письмо с большой долей вероятности в ближайшее время придёт и в “Спартак”. Таким образом под угрозой и дерби между “Спартаком” и “Локомотивом”. В “Динамо” рассматривают вариант обменяться кругами с “Краснодаром”, либо провести матч на стадионе “Арена Химки”. “Спартак” также может обратиться к руководству подмосковной арены», — сказал источник «Чемпионату».

Матч 14-го тура Российской Премьер-Лиги «Динамо» — «Краснодар» должен был состояться 6 ноября в Москве. Дерби «Спартака» и «Локомотива» запланировано на 7 ноября.

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