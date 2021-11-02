Роспотребнадзор запретил «Динамо» играть в Москве. Под угрозой матч «Спартак» — «Локо»

«В московский клуб пришло официальное письмо, запрещающее проведение матча с “Краснодаром”. Такое же письмо с большой долей вероятности в ближайшее время придёт и в “Спартак”. Таким образом под угрозой и дерби между “Спартаком” и “Локомотивом”. В “Динамо” рассматривают вариант обменяться кругами с “Краснодаром”, либо провести матч на стадионе “Арена Химки”. “Спартак” также может обратиться к руководству подмосковной арены», — сказал источник «Чемпионату».