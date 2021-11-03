«Возможно, это шаг к поглощению “Спартака”. Шейхи хотят купить долю московского клуба

Холдинг City Football Group, владеющий «Манчестер Сити», может приобрести 20% акций московского «Спартака». Об этом сообщил телеграм-канал Baza. Источники «Чемпионата» подтвердили информацию о переговорах.

Сейчас в столице России находятся трое английских представителей CFG, которые посетили матч команды Руя Витории с «Ростовом», осмотрели базу и офис красно-белых. Кроме того, менеджеры провели серию встреч с руководителями различных направлений «Спартака».

Сообщается, что CFG заинтересован в российском рынке, а в московском клубе видят в сотрудничестве с этим холдингом дополнительные спонсорские возможности и участие в единой скаутской сети. При этом в случае заключения сделки название и брендинг красно-белых не изменятся.

Что такое City Football Group

City Football Group владеет, помимо «Манчестер Сити», акциями ещё десяти клубов:

«Нью-Йорк Сити» (США),

«Мельбурн Сити» (Австралия),

«Мумбаи Сити» (Индия),

«Йокогама Ф. Маринос» (Япония),

«Монтевидео Сити Торке» (Уругвай),

«Жирона» (Испания),

«Сычуань Цзюню» (Китай),

«Ломмел» (Бельгия),

«Труа» (Франция)

«Боливар» (Колумбия).

Интересно, что «Спартак» — не первый российский клуб, который связывают с City Football Group. Ранее уже появлялись новости о переговорах представителей этой компании с руководством «Уфы» и «Химок». Генеральный директор подмосковного клуба Сергей Анохин даже подтверждал контакты с CFG. Впрочем, по его словам, договориться с шейхами было трудно, так как в России закрытый рынок, нет капитализации лиги, интересных игроков и инфраструктуры.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CUlE10lKa8_/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CUlE10lKa8_/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;">View this post on Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)"></div></div><div style="margin-left: auto;"> <div style=" width: 0px; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; flex-grow: 0; height: 12px; width: 16px; transform: translateY(-4px);"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);"></div></div></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center; margin-bottom: 24px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 224px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 144px;"></div></div></a><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CUlE10lKa8_/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by FC Spartak Moscow (@fcsm_official)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

По-видимому, бренд «Спартака» — более привлекательный для City Football Group. Возможная продажа акций московского клуба опять активно обсуждается на фоне неудачных выступлений команды. Часть фанатов оказывает давление на владельца красно-белых Леонида Федуна, требуя продать клуб. Ранее сам Федун давал понять, что готов к этому. А в 2019 году он назвал стоимость «Спартака» — € 1,1−1,2 млрд.

Кто владеет акциями «Спартака»

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», акции «Спартака» принадлежат ООО «Спорт-Холдинг» (47,44%), АО «Капитальные активы» (22%) и неуказанному гражданину России (30,56%).

В свою очередь, указанные компании через цепочку аффилированных фирм принадлежат Федуну и главе «Лукойла» Вагиту Алекперову. Из этого можно сделать вывод, что у первого 32,7% акций, у второго — 36,7%.

Зачем «Спартак» шейхам

Возможную продажу акций «Спартака» City Football Group прокомментировали для «Чемпионата» эксперты — экс-президент «Локомотива» Илья Геркус и бывший исполнительный директор «Локомотива» Алексей Киричек.

Геркус не верит, что шейхам действительно интересен «Спартак»

«Мне кажется, это выдумка. Это крайне маловероятно, потому что не имеет смысла. Во-первых, у наших клубов очень слабая экономика. Далее, они не могут легко перемещать игроков из Европы и в Европу: у нас европейцы подпадают под лимит, в ЕС — наши игроки. Кроме того, из-за падения в рейтинге УЕФА мы ограничены по участию в Лиге чемпионов. Ну и 20% — это какое-то несерьёзное участие. Я не верю в достоверность таких намерений».

А вот Киричек считает, что за этой сделкой может стоять более масштабная история — поглощение «Спартака» или даже «Лукойла» в будущем.

«Новость очень интересная. “Спартак” — большой клуб. Надо понимать, что за всей пирамидой стоит “Манчестер Сити”, идеология развития этого бренда. Покупая “Спартак”, они будут пытаться выстроить взаимодействие между клубами не только за счёт обмена игроками, развития брендинга и так далее. Это интересно “Манчестер Сити” ещё и для продвижения его бренда на новую территорию. “Сити” — известный бренд, но он не так популярен в России, как “Манчестер Юнайтед” или “Ливерпуль”. Задача покупателя — обеспечить рост бренда “Сити”. Насчёт развития бренда “Спартака” есть сомнения.



Что дают 20% акций? Не думаю, что это даёт сильно больше, чем место в совете директоров. Возможно, это просто первый шаг на пути к большему поглощению “Спартака”. Но нельзя исключать, что это просто часть большой сделки. “Спартак” принадлежит Вагиту Алекперову. Вопрос, кому достанется “Лукойл”? Возможно, это часть сделки по продаже самого “Лукойла” другим инвесторам, когда Вагит Юсуфович захочет отойти от управления компанией. Но тогда это должно согласовываться другими людьми. Сама сделка “Спартаку” может дать спокойствие на какое-то время, а всё остальное зависит от того, как всё пойдёт дальше».