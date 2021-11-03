В РПЛ рассказали о ситуации с проведением матча «Динамо» — «Краснодар»

«Российская Премьер-Лига держит ситуацию, связанную с возможностью проведения матча “Динамо” — “Краснодар” 6 ноября, под контролем.



Мы находимся в контакте с коллегами из клуба и РФС, работаем над возможными сценариями. В ближайшее время сможем сообщить о принятых решениях», — сообщили в пресс-службе Российской Премьер-Лиги.