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15:28 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Роспотребнадзор согласовал проведение домашних игр «Спартака» и «Динамо» в Москве

3 ноября Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека определила формат проведения игр 14-го тура Тинькофф РПЛ на территории Москвы, сообщает официальный сайт РФС.

Динамо
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Спартак
ЛокомотивПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"
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Согласно решению Роспотребнадзора, матчи «Динамо» и «Краснодара» (6 ноября, 16.30) и «Спартака» и «Локомотива» (7 ноября, 19.00) пройдут в соответствии с запланированным календарем на «ВТБ Арене — Центральном стадионе “Динамо” им. Льва Яшина» и «Открытие Банк Арене» соответственно.

Оба стадиона смогут принять до 30% зрителей от общей вместимости при условии обязательного предъявления QR-кода, подтверждающего факт вакцинации против COVID-19 или перенесенного в течение последних 6 месяцев заболевания.

«Российский футбольный союз и российская премьер-лига благодарят Роспотребнадзор за содействие при согласовании возможности проведения матчей и допуска зрителей на трибуны», — говорится в заявлении на сайт РФС.

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