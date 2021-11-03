Текущие события
Футбол. Еврокубки
20:45
Милан
Порту
Футбол. Еврокубки
20:45
Реал
Шахтер Д
Футбол. Еврокубки
23:00
РБ Лейпциг
ПСЖ
Футбол. Еврокубки
23:00
Манчестер Сити
Брюгге
Футбол. Еврокубки
23:00
Ливерпуль
Атлетико
Футбол. Еврокубки
23:00
Боруссия Д
Аякс
Футбол. Еврокубки
23:00
Спортинг
Бешикташ
Футбол. Еврокубки
23:00
Шериф
Интер
Все события
19:35 (мск), источник: Life.ru

«Зенит» заинтересовался лучшим бомбардиром «Базеля»

Форвард швейцарского «Базеля» Артур Кабрал попал в сферу интересов петербургского «Зенита». Об этом сообщает Transfers24hr.

Базель
ЗенитПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: AFP 2021

Также в услугах 23-летнего бразильца заинтересованы леверкузенский «Байер» и «Милан». Контракт Кабрала с «Базелем» рассчитан до 30 июня 2023 года. Его рыночная стоимость — 15 миллионов евро.

В прошлом сезоне бразилец стал лучшим бомбардиром «Базеля», забив 20 голов в 35 матчах во всех турнирах. В текущем сезоне нападающий демонстрирует ещё более высокую результативность, поразив ворота соперников 23 раза в 22 встречах.

В октябре Кабрала впервые вызвали в сборную Бразилии перед матчами отборочного турнира ЧМ-2022. На поле в составе национальной команды он пока не выходил.

Читайте также
 Почему из конференции по климату не получилось устроить поле чудес для дур
Зачем арабские шейхи хотят купить долю в "Спартаке"
Фоторепортажи
10Федор Емельяненко вернулся и нокаутировал Джонсона в Москве
110:5! «Ливерпуль» унизил «МЮ» на «Олд Траффорд»
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь