«Зенит» заинтересовался лучшим бомбардиром «Базеля»
Форвард швейцарского «Базеля» Артур Кабрал попал в сферу интересов петербургского «Зенита». Об этом сообщает Transfers24hr.
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Форвард швейцарского «Базеля» Артур Кабрал попал в сферу интересов петербургского «Зенита». Об этом сообщает Transfers24hr.
Также в услугах 23-летнего бразильца заинтересованы леверкузенский «Байер» и «Милан». Контракт Кабрала с «Базелем» рассчитан до 30 июня 2023 года. Его рыночная стоимость — 15 миллионов евро.
В прошлом сезоне бразилец стал лучшим бомбардиром «Базеля», забив 20 голов в 35 матчах во всех турнирах. В текущем сезоне нападающий демонстрирует ещё более высокую результативность, поразив ворота соперников 23 раза в 22 встречах.
В октябре Кабрала впервые вызвали в сборную Бразилии перед матчами отборочного турнира ЧМ-2022. На поле в составе национальной команды он пока не выходил.