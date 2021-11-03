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19:33 (мск), источник: Sport24

Губерниев: «Если бы я пошел играть в футбол, никакой карьеры у Акинфеева не случилось бы»

Журналист Дмитрий Губерниев заявил, что если бы он стал футболистом, то у голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева не получилась бы карьера.

ЦСКА
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Источник: РИА "Новости"

«Я всегда был высокий. В 14 лет под метр девяносто. Акинфеев должен быть благодарен гребле. Если бы я пошел играть в футбол, никакой бы карьеры у Игоря не случилось. Он был бы второй или третий. Меня и в волейбол приглашали в Зеленограде играть, и в баскетбол. Но я был гребец. Не пропустил ни одной тренировки, мечтал выиграть Олимпиаду», — сказал Губерниев 7days.ru.

Акинфеев выступает за ЦСКА с 2003 года. Голкипер стал шестикратным чемпионом России, шестикратным обладателем национального Кубка, также вратарь брал Кубок УЕФА. В 2008 году Игорь Акинфеев стал бронзовым призером чемпионата Европы.

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