Губерниев: «Если бы я пошел играть в футбол, никакой карьеры у Акинфеева не случилось бы»

«Я всегда был высокий. В 14 лет под метр девяносто. Акинфеев должен быть благодарен гребле. Если бы я пошел играть в футбол, никакой бы карьеры у Игоря не случилось. Он был бы второй или третий. Меня и в волейбол приглашали в Зеленограде играть, и в баскетбол. Но я был гребец. Не пропустил ни одной тренировки, мечтал выиграть Олимпиаду», — сказал Губерниев 7days.ru.
Акинфеев выступает за ЦСКА с 2003 года. Голкипер стал шестикратным чемпионом России, шестикратным обладателем национального Кубка, также вратарь брал Кубок УЕФА. В 2008 году Игорь Акинфеев стал бронзовым призером чемпионата Европы.