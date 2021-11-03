Губерниев: «Если бы я пошел играть в футбол, никакой карьеры у Акинфеева не случилось бы»

«Я всегда был высокий. В 14 лет под метр девяносто. Акинфеев должен быть благодарен гребле. Если бы я пошел играть в футбол, никакой бы карьеры у Игоря не случилось. Он был бы второй или третий. Меня и в волейбол приглашали в Зеленограде играть, и в баскетбол. Но я был гребец. Не пропустил ни одной тренировки, мечтал выиграть Олимпиаду», — сказал Губерниев 7days.ru.