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07:05 (мск), источник: Смотрим

Глушаков: в последнее время больно смотреть на «Спартак»

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков прокомментировал передаче «Футбол России» выступление «Спартака» в нынешнем сезоне. Футболист признался, что ему больно смотреть на то, что происходит с его бывшим клубом.

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Источник: РИА "Новости"

«Федуну необходимо попасть в точку со специалистом. Ему нужен человек, который будет душой переживать за “Спартак”, соберет команду, будет иметь желание показывать стиль и подберет людей с философией такого футбола. Хорошую команду можно сделать», — признается Глушаков в интервью передаче «Футбол России».

«В последнее время больно смотреть на “Спартак”: как кричат фанаты, как переживают болельщики. Есть волнения и переживания, представляю, как ребятам сейчас тяжело, когда на них кричат, что нет результата».

«Все еще зависит от менеджмента. Кто-то приходит с желанием поднять “Спартак”, кто-то — заработать на клубе. Но после чемпионского сезона распродать всех и утопить… Сейчас “Спартак” не на своем месте».

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