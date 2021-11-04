Глушаков: в последнее время больно смотреть на «Спартак»

«Федуну необходимо попасть в точку со специалистом. Ему нужен человек, который будет душой переживать за “Спартак”, соберет команду, будет иметь желание показывать стиль и подберет людей с философией такого футбола. Хорошую команду можно сделать», — признается Глушаков в интервью передаче «Футбол России».

«В последнее время больно смотреть на “Спартак”: как кричат фанаты, как переживают болельщики. Есть волнения и переживания, представляю, как ребятам сейчас тяжело, когда на них кричат, что нет результата».