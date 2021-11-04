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13:09 (мск), источник: Sports.Ru

Осинькин признан лучшим тренером РПЛ в октябре. Он опередил Семака

РПЛ назвала лучшего главного тренера октября.

Крылья СоветовПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

По итогам голосования им стал Игорь Осинькин, возглавляющий «Крылья Советов».

Во время загрузки произошла ошибка.

В минувшем месяце самарцы набрали 9 очков в 4 матчах, обыграв «Динамо» (1:0), «Нижний Новгород» (2:0) и «Краснодар» (1:0).

За Осинькина проголосовали болельщики и эксперты РПЛ. Представители канала «Матч Премьер» выбрали Сергея Семака («Зенит»).

На приз также претендовали Маркус Гисдоль из «Локомотива», Владимир Федотов из «Сочи» и Алексей Березуцкий из ЦСКА.

Краснодар
0:1
Первый тайм: 0:1
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