Осинькин признан лучшим тренером РПЛ в октябре. Он опередил Семака
РПЛ назвала лучшего главного тренера октября.
Крылья СоветовПремьер-лига: таблица и календарь
РПЛ назвала лучшего главного тренера октября.
По итогам голосования им стал Игорь Осинькин, возглавляющий «Крылья Советов».
В минувшем месяце самарцы набрали 9 очков в 4 матчах, обыграв «Динамо» (1:0), «Нижний Новгород» (2:0) и «Краснодар» (1:0).
За Осинькина проголосовали болельщики и эксперты РПЛ. Представители канала «Матч Премьер» выбрали Сергея Семака («Зенит»).
На приз также претендовали Маркус Гисдоль из «Локомотива», Владимир Федотов из «Сочи» и Алексей Березуцкий из ЦСКА.