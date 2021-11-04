Победный гол полузащитника «Арсенала» Кангва в ворота «Зенита» признан лучшим в РПЛ в октябре

Футбол, Премьер-лига, Тур 1116.10.2021, 14:00 (МСК UTC+3)Арсенал
|Миодраг Божович
|Сергей Семак
|Зурико Давиташвили
|53′
|Артем Дзюба
|88′
|Кингс Кангва
|90′
|1
|Антон Коченков
81′
|1
|Станислав Крицюк
|4
|Урош Радакович
|2
|Дмитрий Чистяков
|6
|Игорь Смольников
|3
|Дуглас Сантос
|25
|Данил Степанов
|4
|Данил Круговой
|60
|Максим Беляев
|6
|Деян Ловрен
|20
|Горан Чаушич
|8
|Маркус Валле да Силва Вендел
|44
|Кингс Кангва
90+4′
|10
|Филипе Силва Малком
|11
|Сергей Ткачев
76′
|22
|Артем Дзюба
|76
|Артем Суханов
|14
|Далер Кузяев
21′46′
|22
|Зурико Давиташвили
90′
|11
|Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
|16
|Аксель Бьорнстрем
|19
|Алексей Сутормин
73′
|82
|Даниил Хлусевич
62′76′
|17
|Андрей Мостовой
|9
|Аяз Гулиев
|21
|Александр Ерохин
72′
|7
|Евгений Марков
40′56′
|15
|Вячеслав Караваев
|48
|Евгений Луценко
74′
|5
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|6
|Удары (всего)
|17
|3
|Удары в створ
|7
|0
|Штанги, перекладины
|0
|2
|Угловые
|8
|13
|Фолы
|7
|3
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Павел Кукуян(Россия, Сочи)
|Боковой судья
|Адлан Хатуев(Россия, Грозный)
|Боковой судья
|Рустам Мухтаров(Россия, Петрозаводск)
|ВАР
|Анатолий Жабченко(Россия, Краснодар)
|Ассистент ВАР
|Алексей Лунев(Россия, Новосибирск)