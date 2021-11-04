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14:21 (мск), источник: Sports.Ru

Победный гол полузащитника «Арсенала» Кангва в ворота «Зенита» признан лучшим в РПЛ в октябре

Гол полузащитника тульского «Арсенала» Кингса Кангва в матче 11-го тура РПЛ против «Зенита» (2:1) признан лучшим в октябре.

Арсенал Т
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Источник: ФК "Арсенал" Тула

Замбиец отправил мяч в ворота Станислава Крицюка на 90-й минуте встречи ударом из-за пределов штрафной и принес своей команде победу.

Во время загрузки произошла ошибка.

За этот гол проголосовали болельщики и эксперты РПЛ. Представители «Матч! Премьер» назвали лучшим гол полузащитника «Зенита» Клаудиньо в ворота «Спартака».

В сезоне-2021/22 Кангва провел 8 матчей за «Арсенал» во всех турнирах, на его счету 2 гола и 1 результативная передача.

Арсенал Т
2:1
Первый тайм: 0:0
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